Если демократы в США рассчитывали, что после голосования коллегии выборщиков президент Дональд Трамп наконец примет свое поражение на выборах, то они вновь недооценили своего оппонента. Тот с настойчивостью ледокола ежедневно размещает в своем "Твиттере" многочисленные записи с новостями и мнениями о том, что состоявшееся 3 ноября голосование было нелегитимным, а демократы вбросами и другими манипуляциями буквально украли у него победу. К его разочарованию, поданные его командой многочисленные судебные иски пока не дали результата, но глава Белого дома категорично требует от своих сторонников и дальше поддерживать его борьбу.

Этот сторонник Трампа в Орегоне не одинок - десятки миллионов жителей США верят, что у республиканца украли победу на выборах. Фото: Reuters

Трамп анонсировал большие акции протеста в Вашингтоне 6 января - в этот день конгрессу США предстоит утвердить итоги голосования коллегии выборщиков, которая 14 декабря назвала президентом Джозефа Байдена. Процедура считается скорее технической и на результат выборов никогда не влияла, но Трамп не упускает ни одного шанса.

А 20 января, когда Байдена приведут к президентской присяге в Вашингтоне, несогласные с итогами выборов намерены параллельно устроить онлайн "вторую инаугурацию" Трампа. Такая страница создана в "Фейсбук", зарегистрировались на мероприятие уже более 60 тысяч человек.

Поиск путей пересмотра итогов голосования стал центральной темой совещания, которое Трамп поздно в понедельник провел с конгрессменами. Руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз рассказал, что его участники "готовились к борьбе с учетом растущего числа доказательств мошенничества на выборах". При этом, по слухам, Трамп намекнул на последствия для тех республиканцев, которые публично признают Байдена избранным президентом США.

Цель всей этой бурной деятельности пока не совсем ясна. Если трактовать слова Трампа буквально, то выходит, что он до сих пор верит в возможность доказать свою победу на выборах. Анонимные паникеры в администрации через прессу нагнетают слухи о том, что Трамп с подачи своих наиболее ярых сторонников-советников (Рудольф Джулиани, Майкл Флинн) якобы размышляет над введением военного положения, изъятием машин для обработки бюллетеней и прочими радикальными мерами, которые позволили бы ему пересмотреть результаты голосования. Юристы Трампа продолжают подавать соответствующие иски в суды, а сам он вновь настоял, что выиграл выборы с большим отрывом и призвал отменить результаты голосования в штате Висконсин.

Но еще никогда в истории Америки итоги выборов не менялись после решения выборщиков. Учитывая ту нетерпимость, с которой сторонники демократов относятся к Трампу, любая его попытка остаться у власти сейчас, без сомнения, вызывала бы масштабные волнения и грозила бы повергнуть страну в глубокий политический кризис.

Кроме того, чтобы ни заявлял Трамп, на деле он не мешает процессу передачи полномочий команде Байдена. Наконец, ряды политиков, на которых он мог бы опереться в своей борьбе, медленно, но неотвратимо тают. Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл признал Байдена победителем, после чего его примеру последовали еще несколько сенаторов-республиканцев. А глава минюста США Уильям Барр "отрезал" все слухи в прессе о том, что федеральные власти собираются изъять машины для обработки бюллетеней или назначить спецпрокурора для расследования махинаций при голосовании. Барр опроверг заявления Трампа о том, что махинации могли изменить имя победителя.

Трамп явно не намерен уходить со сцены и пытается сохранить армию своих лояльных сторонников к следующим выборам

Более реалистичным выглядит предположение о том, что Трамп играет в долгую и таким образом готовит почву для участия в выборах 2024 года. Он остается самым популярным политиком-республиканцем и явно не намерен уходить с арены. Настойчивая борьба вокруг итогов выборов в этом контексте призвана мобилизовать его сторонников, сплотить их вокруг Трампа. Пускай суды отклоняют его иски, а политическая элита вслух или молча признает президентом Байдена, но, согласно опросам, десятки миллионов сторонников Трампа верят в его слова об "украденной победе". Поэтому неудивительно, что многие республиканцы опасаются публично противоречить президенту, ведь в этом случае он может обернуть против них армию своих лояльных приверженцев, тем самым заметно снижая шансы на переизбрание того или иного конгрессмена.

Ходили слухи, что сам Трамп скоро объявит о своем участии в выборах в 2024 году, но, по данным ресурса axios.com, он навряд ли сделает это до 20 января, поскольку это было бы признанием своего поражения на состоявшихся выборах, чего президент делать не намерен.