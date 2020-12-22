Сын моего друга, с которым мы пили чай и обсуждали, как и принято, "мировые проблемы", неожиданно нас озадачил. Шестиклассник Захар пришел, задвинул в угол рюкзак и присоединился к нам, демонстрируя свой сосредоточенный вид. На наши расспросы отвечал уклончиво: " У меня серьезный вопрос, над которым я думаю..." Но вскоре выяснилось, что ему дали задание написать сочинение о памятниках, зачем они нам нужны, о чем рассказывают... И растерялся парень.

А придя домой, и сам задумался: а нужно ли нам ставить новые памятники? "Листаю" компьютер и нахожу эти новые свечи памяти. Вот в городе Нерехта Костромской области открылся памятник маршалу авиации, дважды Герою Советского Союза Александру Новикову. С инициативой его установки в костромское отделение Российского военно-исторического общества обратились члены Совета ветеранов района. Народным обсуждением было определено и место его установки. А в подмосковном Красногорске появился первый в России памятник Фронтовому оператору. За 1418 дней Великой Отечественной войны фронтовыми кинооператорами снято 3,5 миллиона метров кинопленки, создано более 500 номеров киножурналов и специальных выпусков, 101 документальный фильм. И все это - документальное свидетельство героической борьбы и Великой Победы. "Это памятник самой Памяти, - заметит председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков. - И это памятник документу. Потому что ничего более убедительного, чем документ, политый кровью этих великих людей, по-моему, нет".

Еще один знаковый монумент появился в деревне Жестяная Горка Новгородской области. Мемориальный комплекс посвящен жертвам войны, погибшим на новгородской земле. Здесь друг напротив друга находятся два захоронения. В первой братской могиле покоятся воины, во второй - мирные жители, казненные нацистами. По архивным данным, в 1942-1943 годах здесь погибли более 3000 человек. И объединяет эти могилы скульптура "Скорбящая мать"...

Но что интересно, мы не забываем не только войну, но и другие важные страницы отечественной истории. В конце ноября в Феодосии открыли памятник знаменитому русскому полководцу, генералу от инфантерии Петру Котляревскому. Он изображен на вставшем на дыбы коне с саблей в руках и в развевающемся за спиной плащом. Под копытами коня лежит яркий персидский ковер... Генерал был символом русского офицерства. Начав воевать в 14 лет, он прошел путь от рядового до генерала, известен как участник русско-персидских и русско-турецких войн. Современники называли Котляревского кавказским Суворовым...

Словом, благодаря нацпроекту "Культура" в регионах с начала года открыто 20 памятных мест, связанных с военной историей страны. И это, думаю, хорошо. Память. Помянуть. Памятник... А еще в русском языке есть слово "помнить". Значения у этих слов разные. Но наша история распорядилась так, что у этих слов общий смысл: "думать и размышлять о прошлом". Памятник - это возможность увековечить память, причем память о целой эпохе в жизни всей страны, о погибших, о цене мирной жизни современного человека... Как писал Юрий Визбор, надо "помнить все то, что когда-то касалось всех нас". Не предавать забвению своих предшественников, а помнить их поражения и их победы, чтобы повторить их триумф и не повторять их ошибок. Это не значит жить прошлом. Это помогает нам лучше видеть свое будущее...