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Закончены съемки Resident Evil, опубликовано первое промо с зомби

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    22.12.2020, 15:48
Текст:   Богдан Бобров

Съемки новой экранизации известной игровой серии Resident Evil подошли к концу.

Вместе с этим студия, занимавшаяся в проекте спец-эффектами и гримом, опубликовала первое промо с дизайном зомби.

Режиссером и сценаристом ленты выступил Йоханнес Робертс.

А вот Пол У.С. Андерсон - постановщик предыдущих картин с Миллой Йовович в главной роли - в беседе с изданием Screen Rant не исключил возможности своего возвращения к зомби-франшизе в будущем. Как не исключила и сама Милла.

Премьера новой "Обители Зла" назначена на 9 сентября 2021 года.

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