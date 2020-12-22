Закончены съемки Resident Evil, опубликовано первое промо с зомби

Съемки новой экранизации известной игровой серии Resident Evil подошли к концу.

Вместе с этим студия, занимавшаяся в проекте спец-эффектами и гримом, опубликовала первое промо с дизайном зомби.

Режиссером и сценаристом ленты выступил Йоханнес Робертс.

А вот Пол У.С. Андерсон - постановщик предыдущих картин с Миллой Йовович в главной роли - в беседе с изданием Screen Rant не исключил возможности своего возвращения к зомби-франшизе в будущем. Как не исключила и сама Милла.

Премьера новой "Обители Зла" назначена на 9 сентября 2021 года.