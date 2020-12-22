Завершено дело банды, действовавшей в Москве и Санкт-Петербурге

Следственный комитет объявил о завершении дела большой банды, действовавшей в Москве и Санкт-Петербурге. Главное управление по расследованию особо важных дел СК, которое и расследовало это дело, назвало фамилии фигурантов, что бывает крайне редко. Максим Родионов, Александр Соболев, Вячеслав Васильев, Роман Аксенов, Антон Анагин и Константин Николаев обвинены в тяжких преступлениях - разбой, неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, незаконное лишение свободы.

О версии следствия корреспонденту "РГ" рассказала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Все фигуранты вошли в состав организованной группы не позднее 2017 года для систематического совершения преступлений, в том числе разбойных нападений на граждан и организации в целях хищения их имущества. В результате совместной преступной деятельности между участниками организованной группы установились устойчивые взаимоотношения. Их действия осуществлялись на территории Москвы и Санкт-Петербурга.

Представитель ведомства говорит, что в марте 2018 года Родионов, Соболев и Аксенов под видом сотрудников полиции проникли в одну из квартир Санкт-Петербурга, напали на тех, кто там жил, "применяя насилие и ограничив свободу их перемещения, демонстрируя огнестрельное оружие, похитили имущество и денежные средства на общую сумму более 5 млн рублей", - говорит Петренко.

А в июле 2018 года эти люди в одежде с символикой ФСБ и СК России ворвались в один из офисов в Москве и, демонстрируя оружие, "применили насилие, нанесли побои потерпевшим, незаконно поместили и заперли последних в помещении, лишив их свободы передвижения". При этом нападении украли больше 480 миллионов рублей.

В Санкт-Петербурге сотрудники СК с помощью коллег из ФСБ и МВД нашли схрон оружия и боеприпасов банды.

Это уголовное дело, по словам Петренко, уже направлено в Генеральную прокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения.

Но участников банды было больше. Еще трое объявлены в международный розыск. И один из них уже задержан в Германии. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции домой. Так что для других участников банды расследование этого уголовного дела продолжается.