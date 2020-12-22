Землю после сноса аварийных домов смогут получить многодетные семьи

Закон, который должен ускорить переселение жителей аварийных домов, подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

Поправки в закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" позволяют увеличить финансовую поддержку регионов на расселение аварийного жилья за счет средств фонда. Финансовая поддержка может быть предоставлена фондом за счет временно свободных средств и кредитов.

Дополнительные средства будут даны региону, если он обязуется досрочно завершить расселение аварийных домов, признанных такими до 2017 года.

Кроме того, участки, освободившиеся после сноса аварийных домов, теперь можно будет передавать для индивидуального жилищного строительства. Это разрешается в населенных пунктах, где проживает не более 30 тысяч человек. Воспользоваться таким правом смогут многодетные семьи и некоторые другие категории граждан.