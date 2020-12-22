Жителей оповестят о новых управляющих компаниях

Поправки в Жилищный кодекс, касающиеся управляющих многоквартирными домами организаций, подписал президент РФ Владимир Путин.

Органы местного самоуправления давно уже наделены полномочиями по назначению на срок до одного года временной управляющей организации в многоквартирных домах, где не определен способ управления или не выбрана управляющая организация, отмечалось в пояснительной записке к законопроекту. Однако жители могут и не заключить с этой организацией договор об управлении домом.

Законом устанавливается, что договор управления между управляющей организацией и собственниками считается заключенным со дня принятия органом местного самоуправления решения об определении управляющей организации. Также орган местного самоуправления обязан в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о выборе этой организации письменно уведомить всех собственников помещений об этом выборе, об условиях договора управления и его прекращения.

Поправки должны стабилизировать управление многоквартирными домами организациями, которые ведут эту деятельность по решению органов местного самоуправления.