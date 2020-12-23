У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

28 декабря Xiaomi выпустит новый суперсмартфон. Характеристики и цена

Текст:   Антон Благовещенский
23.12.2020,  
15:10
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Компания Xiaomi на своей странице в соцсети Weibo разместила постер, из которого следует, что презентация нового флагманского смартфона Mi 11 состоится 28 декабря. Аппарат получит топовый чип, который был представлен ранее в этом месяце - Snapdragon 888.

Не Xiaomi. Назван самый популярный в России смартфон

Согласно утечкам, Xiaomi Mi 11 получит дисплей с разрешением QHD+, частотой обновления 120 Гц и круглым отверстием для фронтальной камеры, аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 55 Вт и камеру на 108 Мп, состоящую из стандартного, широкоугольного и телеобъективов. "Телевик", возможно, будет перископическим.

Что касается стоимости, то версия Xiaomi Mi 11 на 8/128 Гб будет стоить 4500 юаней, или около 52 тысяч рублей.

смартфоны
Фото: Epic Games Store
Игру Metro 2033 раздают бесплатно и навсегда в Epic Games Store 10:16
Старые смартфоны могут отключить от интернета. Что случилось 22.12.2020
Специалисты назвали лучший смартфон в России 18.12.2020
Xiaomi
Фото: pixabay.com
Чеснок от коронавируса: названы самые популярные фейки 2020 года 22.12.2020
Вышел смартфон Xiaomi с огромной батареей за 11 тысяч рублей 17.12.2020
Xiaomi выпустит новый смарт-телевизор Mi TV Q1 16.12.2020