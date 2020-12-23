28 декабря Xiaomi выпустит новый суперсмартфон. Характеристики и цена

Компания Xiaomi на своей странице в соцсети Weibo разместила постер, из которого следует, что презентация нового флагманского смартфона Mi 11 состоится 28 декабря. Аппарат получит топовый чип, который был представлен ранее в этом месяце - Snapdragon 888.

Согласно утечкам, Xiaomi Mi 11 получит дисплей с разрешением QHD+, частотой обновления 120 Гц и круглым отверстием для фронтальной камеры, аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 55 Вт и камеру на 108 Мп, состоящую из стандартного, широкоугольного и телеобъективов. "Телевик", возможно, будет перископическим.

Xiaomi Mi 11 : les prix en fuite avant la présentation https://t.co/St5jz5QHb9 pic.twitter.com/W0DTUwloqH — CNET France (@cnetfrance) December 23, 2020

Что касается стоимости, то версия Xiaomi Mi 11 на 8/128 Гб будет стоить 4500 юаней, или около 52 тысяч рублей.