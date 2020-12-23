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23.12.2020 15:54
Рубрика: Экономика

Абрамченко: Более половины мусора в РФ попадет на сортировку к 2024 году

Текст: Алексей Дуэль
Системы сортировки и утилизации твердых коммунальных отходов, на которые до 2024 года выделено 78 млрд рублей, будут к этому сроку разделять на фракции более половины отходов, а утилизировать 12%. Об этом на заседании Госсовета сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. По ее словам, к 2030 году эти показатели вырастут до 100% и 50% соответственно.
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

"С 2021 года планируем новые меры поддержки в виде субсидирования процентных ставок по кредитам поддержки регионам на обработку и утилизацию твердых коммунальных отходов в труднодоступных муниципалитетах и блок мер поддержки, оказываемых институтом развития отрасли - "Российским экологическим оператором", - сказала вице-премьер. - Для перераспределения нагрузки с граждан на бизнес пересмотрели концепцию расширенной ответственности производителя".

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Для раздельного сбора мусора в России оборудованы 80 тысяч площадок

Абрамченко заявила, что с 2022 года согласованный норматив утилизации упаковки составит 100%. По ее данным, именно упаковка сегодня составляет до 50% всего объема отходов.

"Это значит, что с 2022 года производители товаров в упаковке должны обеспечить фактическую утилизацию упаковки либо заплатить экологический сбор, средства которого будут направлены целевым образом на создание необходимых мощностей и реализацию раздельного сбора мусора, - подчеркнула она. - Еще одно направление в работе правительства по достижению данного показателя - введение законодательного регулирования вторичных материальных ресурсов".

Соответствующий законопроект подготовлен и будет внесен в Госдуму в начале 2021 года, заключила Абрамченко.

Экономика ЖКХ Власть Работа власти Правительство Вице-премьеры Президент Государственный Совет "Мусорная" реформа

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