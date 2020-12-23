Абрамченко: Более половины мусора в РФ попадет на сортировку к 2024 году

"С 2021 года планируем новые меры поддержки в виде субсидирования процентных ставок по кредитам поддержки регионам на обработку и утилизацию твердых коммунальных отходов в труднодоступных муниципалитетах и блок мер поддержки, оказываемых институтом развития отрасли - "Российским экологическим оператором", - сказала вице-премьер. - Для перераспределения нагрузки с граждан на бизнес пересмотрели концепцию расширенной ответственности производителя".
Абрамченко заявила, что с 2022 года согласованный норматив утилизации упаковки составит 100%. По ее данным, именно упаковка сегодня составляет до 50% всего объема отходов.
"Это значит, что с 2022 года производители товаров в упаковке должны обеспечить фактическую утилизацию упаковки либо заплатить экологический сбор, средства которого будут направлены целевым образом на создание необходимых мощностей и реализацию раздельного сбора мусора, - подчеркнула она. - Еще одно направление в работе правительства по достижению данного показателя - введение законодательного регулирования вторичных материальных ресурсов".
Соответствующий законопроект подготовлен и будет внесен в Госдуму в начале 2021 года, заключила Абрамченко.