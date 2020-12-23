Абрамченко: Более половины мусора в РФ попадет на сортировку к 2024 году

Системы сортировки и утилизации твердых коммунальных отходов, на которые до 2024 года выделено 78 млрд рублей, будут к этому сроку разделять на фракции более половины отходов, а утилизировать 12%. Об этом на заседании Госсовета сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. По ее словам, к 2030 году эти показатели вырастут до 100% и 50% соответственно.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС