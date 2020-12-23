Абу-Даби ослабит требования к иностранцам на фоне успехов в борьбе с COVID-19

Столичный эмират Абу-Даби с 24 декабря ослабит требования для въезда иностранных туристов. На такой шаг власти пошли на фоне успехов в борьбе с коронавирусом, говорится в заявлении пресс-службы Абу-Даби.

Теперь иностранцы должны будут предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, полученный за 96 часов до вылета, а по прибытии в эмират туристам нужно будет сдать еще один тест, пишет РИА Новости. Представители стран, внесенных в "зеленый список", смогут сразу же после получения отрицательного результата свободно передвигаться по эмирату.

Данный список власти будут обновлять каждые две недели. Что же касается прибывающих из других государств, то они должны будут соблюдать 10-дневный карантин. Отмечается также, что всем путешественникам необходимо сдавать ПЦР-тест на 6 и 12 дни пребывания в эмирате.

В ОАЭ с начала пандемии выявлены 195,8 тысячи случаев заражения коронавирусом, сообщает министерство здравоохранения. Выздоровели более 170 тысяч человек, скончались 642 пациента с COVID-19.