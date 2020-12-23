Новости

В Дании назвали дату начала работ по укладке "Северного потока-2" 04:23
В США пассажиры открыли дверь самолета и выпрыгнули из него на ходу 03:40
В Эквадоре обнаружены новые разновидности коронавируса 03:37
Новый очаг птичьего гриппа выявили на юго-западе Японии 03:21
В Катаре выделили спецотели для карантина прибывающих из Великобритании 03:01
Абу-Даби ослабит требования к иностранцам на фоне успехов в борьбе с COVID-19 02:53
Экстремальный холод придет на смену невероятному теплу в Сибири 02:29
В Крыму ответили на заявление Украины о водоснабжении полуострова 02:26
Вильфанд рассказал о снегопаде и морозе в европейской части России 02:22
Маск рассказал о предложении к Apple купить Tesla 01:49
Власти Греции запретили гуляния на Рождество и Новый год 01:44
Месси побил рекорд Пеле по голам за один клуб 01:42
На Кубе у туристов потребуют отрицательные тесты на COVID-19 01:09
"Фиорентина" в гостях разгромила "Ювентус" 01:05
Байден - о пандемии в США: Худшие дни еще впереди 00:54
В НАСА сообщили о приближении к Земле трех "потенциально опасных" астероидов 00:44
Обнаруженная в Дании мутация COVID менее чувствительна к вакцине 00:25
ВОЗ сообщила о рекордном росте числа случаев COVID-19 за неделю 00:23
Париж откроет границу с Британией для французских водителей 22.12.2020
Россияне назвали главные слова 2020 года 22.12.2020
Коронавирус достиг Антарктиды 22.12.2020
В Москве скончались 73 пациента с коронавирусом 22.12.2020
Матч "Ювентус" - "Наполи" будет переигран 22.12.2020
Названа дата прихода циклона "Грета" в Москву 22.12.2020
Пахмутова и Добронравов госпитализированы с COVID-19 22.12.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
Корреспондент "РГ" проверяет на себе вакцину от ковида
Корреспондент "РГ" проверяет на себе вакцину от ковида
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
23.12.2020 02:53
Рубрика: В мире

Абу-Даби ослабит требования к иностранцам на фоне успехов в борьбе с COVID-19

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Столичный эмират Абу-Даби с 24 декабря ослабит требования для въезда иностранных туристов. На такой шаг власти пошли на фоне успехов в борьбе с коронавирусом, говорится в заявлении пресс-службы Абу-Даби.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Лавров: В ОАЭ могут начать производство российской вакцины "Спутник V"

Теперь иностранцы должны будут предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, полученный за 96 часов до вылета, а по прибытии в эмират туристам нужно будет сдать еще один тест, пишет РИА Новости. Представители стран, внесенных в "зеленый список", смогут сразу же после получения отрицательного результата свободно передвигаться по эмирату.

Данный список власти будут обновлять каждые две недели. Что же касается прибывающих из других государств, то они должны будут соблюдать 10-дневный карантин. Отмечается также, что всем путешественникам необходимо сдавать ПЦР-тест на 6 и 12 дни пребывания в эмирате.

В ОАЭ с начала пандемии выявлены 195,8 тысячи случаев заражения коронавирусом, сообщает министерство здравоохранения. Выздоровели более 170 тысяч человек, скончались 642 пациента с COVID-19.

В мире Ближний Восток ОАЭ Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Попова: В России британский штамм коронавируса не обнаружен
Путин подписал закон о праве экс-президента на пожизненное сенаторство
Орешкин возглавил совет директоров Первого канала
Собянин не обещает в Москве ни новых ограничений, ни послаблений
Госдума запрещает финансирование митингов из-за рубежа
Составлен рейтинг стран Европы по расходам на еду
ВОЗ и ООН предупредили о риске инфицирования двух миллиардов человек