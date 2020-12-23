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23.12.2020 20:34
Рубрика: В мире

Аргентина зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V"

Текст: Евгений Гайва
Фото: Александр Корольков/РГ Фото: Александр Корольков/РГ
Фото: Александр Корольков/РГ

Аргентина зарегистрировала вакцину от коронавируса нового типа "Спутник V" на основе данных российских клинических исследований, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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"Аргентина первой из стран Латинской Америки официально зарегистрировала "Спутник V" на своей территории. Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency useauthorization)", - говорится в сообщении.

Как отметили в РПФИ, 10 декабря фонд и правительство Аргентины подписали контракт на поставку в страну 10 миллионов доз вакцины. Представители аргентинской стороны проинспектировали производственные площадки по выпуску вакцины, которые будут ее поставлять в Аргентину. Производить вакцину для этих поставок будут в Индии, Китае, Южной Корее и других странах.

Как уточнили в РПФИ, эффективность вакцины составила 91,4%. Расчёт эффективности проводился на основе данных по 22 714 добровольцам, получившим первую и вторую инъекцию вакцины "Спутник V" или плацебо, в третьей и заключительной контрольной точке - 78 заболевших добровольцев, в соответствии с Протоколом фазы III клинических исследований.

Вакцина "Спутник V" обладает уникальным набором параметров, что делает ее одной из наиболее конкурентоспособных вакцин в мире, подчеркнули в РПФИ.

В мире Южная Америка Аргентина Вакцинация от коронавируса

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