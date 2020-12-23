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Овен

Если вы будете контролировать ситуацию, то у вас есть шанс изменить расстановку сил в свою пользу.

Телец

Обратите внимание на предложения, касающиеся вашей служебной деятельности, они могут оказаться очень выгодными.

Близнецы

Важно, чтобы на неделе вы занимались конкретными делами, а не тратили время на мечтания и попытки объять необъятное.

Рак

Вы склонны переоценивать свои возможности, и это может сослужить вам плохую службу.

Лев

Многие из вас пойдут на компромисс, если выход из ситуации не будет противоречить их миропониманию.

Дева

Умение побороть желание остаться в стороне позволит вам проявить характер и преуспеть.

Весы

Все начинания могут закончиться неудачей, если вы не проявите должной настойчивости. Учтите это.

Скорпион

Вы будете попадать в нестандартные ситуации, и это потребует от вас предельной собранности и умения держать удар.

Стрелец

Постарайтесь не оставлять за собой незавершенных дел, так как все это обернется против вас.

Козерог

Используйте шанс преуспеть, причем обстоятельства помогут вам наладить связи.

Водолей

Попытки изменить естественный ход событий будут практически неосуществимыми.

Рыбы

Не стоит начинать нового. Это позволит обезопасить себя от неожиданностей и избежать проблем, которые могут помешать благополучию.

Общество Ежедневник Гороскоп

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