Байден - о пандемии в США: Худшие дни еще впереди

Избранный президент США Джозеф Байден с пессимизмом оценил дальнейшее прохождение пандемии коронавируса в США. По его мнению, страну ждут "худшие дни".

"Правда заключается в том, что худшие дни еще впереди, нам надо быть готовыми, и победа над этим вирусом потребует терпения и настойчивости", - передает РИА Новости слова Байдена во время выступления перед журналистами по случаю предстоящих новогодних праздников​​​. При этом он пообещал и впредь не скрывать ничего и говорить о ситуации с COVID-19 лишь правду.

Напомним, что на сегодняшний день число заболевших коронавирусом в США перевалило за 18 млн человек, а почти треть миллиона - скончались.