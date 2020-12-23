Байдену передадут аккаунт президента США в Twitter без подписчиков

Подписчики официальной учетной записи в Twitter президента Соединенных Штатов, которая в данный момент закреплена за действующим главой государства Дональдом Трампом, не перейдут к новому американскому лидеру Джозефу Байдену. Его команду об этом проинформировала администрация социальной сети, передает агентство Bloomberg.

"Twitter сообщил нам, что администрации Байдена придется начать с нуля", - заявил представитель демократа по цифровым коммуникациям Роб Флаэрти, пишет ТАСС. Отмечается, что также будет и с аккаунтом Белого дома - он перейдет к новой администрации без подписчиков.

В основном Дональд Трамп публикует свои заявления на личной странице, а не в официальном аккаунте американского президента, который переходит от одного главы Белого дома к другому. В настоящий момент на официальную страницу президента США подписаны более 33 миллионов человек, а на официальный аккаунт Белого дома - 26 миллионов. При этом у личной страницы Трампа 88,5 миллиона подписчиков.

Напомним, ранее прокуратура Нидерландов предала огласке личность хакера, который в октябре взломал Twitter Трампа. Виктор Геверс заявил, что пароль, который он угадал, был "maga2020!", сокращенным от главного слогана предвыборной кампании Трампа "Сделай Америку снова великой!". Угадав пароль и войдя в аккаунт, он не стал оставлять каких-либо сообщений, за что его и прозвали "этичным хакером".