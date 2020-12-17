Прокуратура Голландии назвала личность взломавшего Twitter Трампа хакера

Прокуратура Нидерландов предала огласке личность хакера, который взломал Twitter президента США Дональда Трампа. Угадав пароль и войдя в аккаунт в октябре, он не стал оставлять каких-либо сообщений, за что его и прозвали "этичным хакером".

В МВД Нидерландов сообщили о том, что в отношении взломщика не будет открыто уголовное дело, так как он не совершил каких-либо тяжких противоправных действий, войдя в аккаунт Трампа, сообщает Guardian. Между тем, по законодательству Нидерландов при "отягчающих обстоятельств" хакер подлежит уголовному преследованию.

По сообщениям голландских СМИ, хакер по имени Виктор Геверс 16 октября взломал аккаунт Трампа @realDonaldTrump, угадав пароль президента США. И Белый дом, и Twitter категорически опровергали сообщения о взломе аккаунта. Голландские прокуроры сделали свои выводы на основе расследования, проведенного специализированным кибер-подразделением полиции под названием Team High-tech Crime ("Команда Высокотехнологичных Преступлений"). "И хакер, и американские власти были проинформированы о результатах расследования", - заявили в прокуратуре.

Позже 44-летний Геверс раскрыл то, как ему удалось взломать аккаунт. Он заявил, что пароль, который он угадал, был "maga2020!", сокращенным от главного слогана предвыборной кампании Трампа "Сделай Америку снова великой!".