Национальный балет России привез в столицу Беларуси праздничную программу

Всего на два дня в белорусскую столицу приехали артисты Российского национального балета "Кострома", чтобы представить шоу, которое сам коллектив называет кратким путеводителем по истории и многообразию национальных культур народов России. При этом хореографический язык "Национального шоу России "Кострома" - так называется спектакль - понятен, уверяют его создатели, жителям всех континентов. В Беларуси артисты станцевали впервые. Оба дня гостей принимала большая сцена Белгосфилармонии.

Этот самобытной коллектив из Костромы - один из самых молодых профессиональных хореографических ансамблей в России, представляющих народное искусство. За годы творческой деятельности артисты успели объездить три десятка стран, давая по 150 концертов в год, рассказывает художественный руководитель балета Юрий Царенко:

- За почти 30 лет мы сыграли 2000 спектаклей и создали 10 танцевальных программ. При этом в основе драматургии всех наших спектаклей лежит в первую очередь богатое наследие родной Костромы - это колыбель рода Романовых, олицетворяющая настоящую Русь с ее богатейшей историей, обычаями и традициями.

Спектакль с гипнотическим эффектом, где выверена каждая деталь. Историческая достоверность народного танца и внимание к сценическим костюмам - то главное, чем гордится президент и продюсер Российского национального балета "Кострома" Елена Царенко:

- Так, например, в номере "Грустиночка" использованы идеи древнего языческого праздника Костромы - это женское воплощение божества в виде традиционной соломенной куклы. А в хореографической композиции "Теплота сердечная сканью называется" мы, в свою очередь, рассказываем об истории появления на наших землях кружевной серебряной скани - древнего костромского промысла из села Красное, благодаря которому Кострому часто называют ювелирной столицей России. Если обобщить, то вся постановка - это наш гимн великой истории великой страны, ее славным воинам, веками прославлявшим богатырский русский дух. А еще - гимн всем российским народам, почитающим свои корни и искусство предков.

Выступление в Минске, не скрывает Елена Царенко, событие для коллектива радостное вдвойне:

- Во-первых, балет "Кострома" работает здесь впервые. А во-вторых, эта премьера не только открывает для нас новые творческие горизонты, но и является частью обменных культурных гастролей между нашими дружественными государствами.

Таким образом, коллектив продолжил программу обменных культурных мероприятий России и Беларуси, уже много лет проводимых министерствами культуры обеих стран.

Напомним, в этом году проект был посвящен 75-летию Великой Победы. Так, в ноябре программу культурных обменов поддержали студенты театрального факультета ГИТИСа, выступив в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны с концертом песен военных лет.

Кроме того, в течение года благодаря международному гуманитарному онлайн-проекту "Дни культуры без преград" прошли перекрестные показы концертов ведущих творческих коллективов двух стран.