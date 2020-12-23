Белоусов назвал пути ускорения роста экономики России

Рост инвестиций, увеличение неэнергетического экспорта и другие факторы позволят российской экономике выйти на темпы роста ВВП не ниже 3% в год, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в ходе совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Чтобы достичь довольно амбициозной цели необходимо задействовать те факторы, где есть существенные резервы для ускорения, отметил Белоусов. "Речь идет, прежде всего, об инвестициях, малом предпринимательстве, несырьевом экспорте и производительности труда", - пояснил он.

В частности, среднегодовой темп прироста инвестиций в 2022-2024 годах должен составить не менее 5,3%. Численность занятых в малом и среднем бизнесе к 2024 году должна вырасти до 23 миллионов человек, несырьевой неэнергетический экспорт должен вырасти на 22%.

По словам, первого вице-премьера, проводилась тщательная оценка вклада названных четырех факторов в экономический рост. "Могу доложить, что два первых фактора - ускорение инвестиций и рост сектора малого и среднего предпринимательства - дают каждый примерно по 0,5-0,6 п. п. дополнительного ежегодного прироста ВВП. Увеличение несырьевого неэнергетического экспорта - еще 0,4 п. п., повышение производительности труда - 0,2-0,3 п. п.", - сказал он. В результате дополнительный прирост ВВП составит от 1,5 до 2 п. п. ежегодного прироста. При этом основной эффект будет получен за пределами 2024 года.

Обеспечить прирост должны новые меры развития российской экономики. Также необходимо обновить модель экономики.