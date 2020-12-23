Более 6 тысячам предприятий помогут повысить производительность

Более 6300 предприятий смогут повысить свою производительность, участвуя в нацпроекте "Производительность труда". Об этом "РГ" сообщили в Минэкономразвития.

Это новое название нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости", который теперь будет состоять из двух блоков - "Системные меры по повышению производительности труда" и "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях". Также со следующего года вместо жилищно-коммунальных хозяйств к проекту смогут присоединиться предприятия торговли, отменяются ограничения по выручке в 30 млрд рублей, поэтому участие в нем станет доступным для крупнейших компаний страны.

Как рассказали в Федеральном центре компетенций (один из операторов нацпроекта), расширяется пакет адресной поддержки. Теперь он будет включать такие направления, как "Цифровизация и автоматизация", "Стратегическое и операционное планирование", "Оптимизация обеспечивающих процессов", "Корпоративная культура", "Логистика и управление запасами", "Продажи и маркетинг". При этом сама адресная поддержка предприятий в следующем году увеличится с 6 до 12 месяцев и будет доступна в 59 регионах, где созданы региональные центры компетенций.

"Увеличение срока поддержки позволит экспертам реализовать не один, а два потока образца. Они смогут глубже оценить все процессы, которые влияют на конечную стоимость продукции и выработать более эффективные мероприятия для ее снижения", - говорит генеральный директор центра Николай Соломон. По его словам, в 2021 году расширенной поддержкой смогут воспользоваться 35 предприятий. Производительность на них должна расти на 10% ежегодно в течение трех лет, в то время, когда сейчас обеспечивается 5% рост производительности в течение года.

Параллельно будут обучаться команды специалистов на самих предприятиях для того, чтобы продолжить начатую работу экспертами Федерального центра компетенций. Всего обучение инструментам повышения производительности труда пройдут 79,5 тысячи сотрудников предприятий и представителей региональных команд.