Закон Чеченской Республики от 21 декабря 2020 года № 75-РЗ "О республиканском бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"

Принят Парламентом Чеченской Республики 17 декабря 2020 года

Статья 1. Основные характеристики республиканского бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета на 2021 год, определенные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего 3,7 процента (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюджета в сумме 106 679 017,8 тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений в сумме 91 270 119,0 тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов в сумме 15 408 898,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов республиканского бюджета в сумме 118 262 331,3 тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит республиканского бюджета в сумме 11 583 313,5 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета на плановый период 2022 и 2023 годов, определенные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего соответственно 4,0 процента (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года) и 4,0 процента (декабрь 2023 года к декабрю 2022 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюджета на 2022 год в сумме 98 398 213,1 тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений в сумме 81 755 571,1 тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов в сумме 16 642 642,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 92 635 401,5 тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений в сумме 74 835 384,1 тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов в сумме 17 800 017,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов республиканского бюджета на 2022 год в сумме 99 882 796,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 541 743,7 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 96 402 991,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3 030 348,1 тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит республиканского бюджета на 2022 год в сумме 1 484 583,8 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 3 767 589,9 тыс. рублей.

Статья 2. Прогноз поступления доходов в республиканский бюджет

1. Утвердить прогноз поступления доходов в республиканский бюджет на 2021 год согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить прогноз поступления доходов в республиканский бюджет на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Источники финансирования дефицита республиканского бюджета

1. Утвердить источники финансирования дефицита республиканского бюджета на 2021 год согласно приложению 3 к настоящему Закону.

2. Утвердить источники финансирования дефицита республиканского бюджета на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Установить, что доходы республиканского бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов формируются за счет федеральных, региональных налогов и неналоговых доходов в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", Законом Чеченской Республики от 19 ноября 2009 года № 63-РЗ "Об установлении нормативов отчислений в местные бюджеты от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в республиканский бюджет" и приложением 5 к настоящему Закону.

2. Установить дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в республиканский бюджет, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

3. Установить нормативы распределения доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в бюджеты муниципальных образований Чеченской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 7 к настоящему Закону.

Статья 5. Главные администраторы (администраторы) доходов, главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита республиканского бюджета, бюджетов городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений Чеченской Республики

1. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) доходов республиканского бюджета - органов государственной власти (государственных органов) Чеченской Республики согласно приложению 8 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита республиканского бюджета - органов государственной власти Чеченской Республики согласно приложению 9 к настоящему Закону.

3. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджетов городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений Чеченской Республики - органов государственной власти (государственных органов) Чеченской Республики согласно приложению 10 к настоящему Закону.

Статья 6. Субсидии республиканскому бюджету из местных бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Установить на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов пороговый уровень расчетных налоговых доходов местных бюджетов (без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в расчете на одного жителя равным среднему уровню расчетных налоговых доходов местных бюджетов (без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в расчете на одного жителя, увеличенному в 1,5 раза.

2. Утвердить объем субсидий, подлежащих перечислению в республиканский бюджет из местных бюджетов в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону.

Статья 7. Бюджетные ассигнования республиканского бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить ведомственную структуру расходов республиканского бюджета:

1) на 2021 год согласно приложению 12 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 13 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований республиканского бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2021 год согласно приложению 14 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 15 к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований республиканского бюджета по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов:

1) на 2021 год согласно приложению 16 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 17 к настоящему Закону.

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 26 806 724,3 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 25 911 433,1 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 26 302 480,5 тыс. рублей.

5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Чеченской Республики на 2021 год в сумме 3 493 753,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 3 550 273,4 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 3 751 309,0 тыс. рублей.

6. Утвердить в составе бюджетных ассигнований республиканского бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов бюджетные ассигнования резервного фонда Главы Чеченской Республики в сумме 165 000,0 тыс. рублей ежегодно, резервного фонда Правительства Чеченской Республики в сумме 206 000,0 тыс. рублей ежегодно, резервного фонда Правительства Чеченской Республики по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в сумме 64 200,0 тыс. рублей ежегодно.

7. Субвенции, межбюджетные субсидии, иные межбюджетные трансферты, предусмотренные настоящим Законом, предоставляются в порядке, установленном Правительством Чеченской Республики.

8. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим Законом, предоставляются в порядке, установленном Правительством Чеченской Республики или уполномоченными им органами исполнительной власти Чеченской Республики.

Статья 8. Межбюджетные трансферты местным бюджетам на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на предоставление:

1) дотаций местным бюджетам на 2021 год в сумме 3 626 106,6 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 3 151 433,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 3 151 433,0 тыс. рублей;

2) субсидий местным бюджетам на 2021 год в сумме 2 137 799,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 2 520 895,4 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 2 338 446,0 тыс. рублей;

3) субвенций местным бюджетам на 2021 год в сумме 25 641 284,9 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 19 861 573,7 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 19 419 656,1 тыс. рублей;

4) иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на 2021 год в сумме 711 000,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики:

1) на 2021 год согласно приложению 18 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 19 к настоящему Закону.

3. Установить значение критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов на 2021 год - 0,901, на 2022 год - 0,901 и на 2023 год - 0,901.

4. Установить значение критерия выравнивания финансовых возможностей городских и сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления городских и сельских поселений полномочий по решению вопросов местного значения на 2021 год - 0,808, на 2022 год - 0,808 и на 2023 год - 0,808.

5. Распределение межбюджетных трансфертов местным бюджетам (за исключением межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждено приложениями 18 и 19 к настоящему Закону) утверждается Правительством Чеченской Республики или уполномоченным им органом государственной власти Чеченской Республики.

Статья 9. Межбюджетные трансферты бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Утвердить бюджетные ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения на 2021 год в сумме 9 030 339,4 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 9 392 753,8 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 9 770 178,7 тыс. рублей.

Статья 10. Бюджетные кредиты бюджетам муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики

1. Установить, что бюджетные кредиты бюджетам муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики предоставляются из республиканского бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований на указанные цели, предусмотренных Программой государственных внутренних заимствований Чеченской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов:

1) для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики на срок до трех лет;

2) для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики, на срок до одного года;

3) для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий, на срок до трех лет.

2. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей статьи бюджетными кредитами:

1) для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики, за исключением случая, указанного в пункте 2 настоящей части, - в размере 0,1 процента годовых;

2) для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики, возникающих в связи с невыполнением плановых заданий по налогу на доходы физических лиц в связи с передислокацией войсковых частей Министерства обороны Российской Федерации и Министерства внутренних дел Российской Федерации, - по ставке 0 процентов;

3) для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики, - в размере 0,1 процента годовых;

4) для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий, - по ставке 0 процентов.

3. Бюджетные кредиты бюджетам муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики, указанные в части 1 настоящей статьи, предоставляются без предоставления ими обеспечения исполнения обязательств по возврату указанного кредита, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующим договором (соглашением).

4. Предоставление, использование и возврат муниципальными районами и городскими округами Чеченской Республики бюджетных кредитов, предоставленных из республиканского бюджета в соответствии с настоящей статьей, осуществляются в порядке, установленном Правительством Чеченской Республики.

Статья 11. Государственные внутренние заимствования Чеченской Республики, государственный внутренний долг Чеченской Республики, предоставление государственных гарантий Чеченской Республики в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов

1. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Чеченской Республики:

1) на 2021 год согласно приложению 20 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 21 к настоящему Закону.

2. Утвердить Программу государственных гарантий Чеченской Республики:

1) на 2021 год согласно приложению 22 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 23 к настоящему Закону.

3. Утвердить объем расходов на обслуживание государственного внутреннего долга Чеченской Республики:

1) на 2021 год в сумме 3 770,7 тыс. рублей;

2) на 2022 год в сумме 3 578,6 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 3 386,6 тыс. рублей.

4. Утвердить верхний предел государственного внутреннего долга Чеченской Республики:

1) на 1 января 2022 года в сумме 3 594 953,7 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Чеченской Республики в сумме 0,0 тыс. рублей;

2) на 1 января 2023 года в сумме 3 402 901,1 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Чеченской Республики в сумме 0,0 тыс. рублей, и на 1 января 2024 года в сумме 3 210 848,6 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Чеченской Республики в сумме 0,0 тыс. рублей.

5. Установить, что Правительство Чеченской Республики в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов вправе привлекать из федерального бюджета бюджетные кредиты на пополнение остатка средств на счете республиканского бюджета в объеме, предусмотренном Программой государственных внутренних заимствований Чеченской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

6. Операции по привлечению и погашению бюджетных кредитов, указанных в части 5 настоящей статьи, не утверждаются в составе источников внутреннего финансирования дефицита республиканского бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов и не включаются в состав сводной бюджетной росписи республиканского бюджета.

7. Установить, что Министерство финансов Чеченской Республики является уполномоченным органом Чеченской Республики по привлечению от имени Чеченской Республики из федерального бюджета бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на счете республиканского бюджета.

Статья 12. Особенности исполнения республиканского бюджета в 2021 году

1. Установить, что акты Главы Чеченской Республики и Правительства Чеченской Республики, принятые после вступления в силу настоящего Закона и влекущие дополнительные расходы, не предусмотренные настоящим Законом, должны предусматривать источник их финансирования.

2. Предоставить право Министерству финансов Чеченской Республики, главным распорядителям средств республиканского бюджета увеличивать в 2021 году бюджетные ассигнования республиканского бюджета в пределах поступивших в республиканский бюджет доходов от оказания платных услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности государственными казенными учреждениями Чеченской Республики с внесением в установленном порядке изменений в сводную бюджетную роспись республиканского бюджета и в бюджетные росписи главных распорядителей средств республиканского бюджета.

3. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 7 статьи 65 Закона Чеченской Республики от 14 июля 2008 года № 39-РЗ "О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Чеченской Республике" дополнительными основаниями для внесения в 2021 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи республиканского бюджета являются:

1) перераспределение бюджетных ассигнований при изменении кодов классификации расходов бюджетов;

2) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств республиканского бюджета, за исключением случаев, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации и (или) Правительством Чеченской Республики;

3) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств республиканского бюджета в соответствии с решениями Правительства Чеченской Республики;

4) перераспределение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственных программ Чеченской Республики между главными распорядителями средств республиканского бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований на реализацию соответствующей государственной программы.

4. Установить, что остатки средств республиканского бюджета на начало текущего финансового года, за исключением остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, предоставленных республиканскому бюджету в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении республиканского бюджета.

5. Установить, что доходы, фактически поступившие в республиканский бюджет в 2021 году сверх сумм, установленных приложением 1 к настоящему Закону, направляются в первоочередном порядке на уменьшение дефицита бюджета без внесения изменений в настоящий Закон.

6. Установить, что расходы республиканского бюджета финансируются по мере фактического поступления доходов и (или) источников финансирования дефицита республиканского бюджета и с учетом его дефицита.

7. Правительство Чеченской Республики вправе определить перечень расходов республиканского бюджета, подлежащих первоочередному финансированию в 2021 году.

8. Правительство Чеченской Республики вправе установить ограничения по доведению до главных распорядителей средств республиканского бюджета лимитов бюджетных обязательств по расходам, за исключением расходов, включенных в перечень, предусмотренный частью 7 настоящей статьи, а также расходов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, предоставляемые из федерального бюджета, и средства дорожного фонда Чеченской Республики.

9. Установить, что погашение кредиторской задолженности по принятым, но не оплаченным по состоянию на 1 января 2021 года денежным обязательствам получателей средств республиканского бюджета осуществляется в первоочередном порядке за счет доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на 2021 год, если иное не установлено решениями Главы Чеченской Республики и Правительства Чеченской Республики.

10. Установить, что на основании решений главных распорядителей средств республиканского бюджета Управлению Федерального казначейства по Чеченской Республике могут быть переданы полномочия получателя средств республиканского бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета местному бюджету в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются такие межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Статья 13. Особенности использования средств, получаемых государственными учреждениями Чеченской Республики и отдельными юридическими лицами, в 2021 году

Установить, что остатки средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений Чеченской Республики, денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств республиканского бюджета, денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями, открытых Министерству финансов Чеченской Республики, перечисляются в 2021 году на единый счет республиканского бюджета, а также возвращаются на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, в порядке, установленном Правительством Чеченской Республики.

Статья 14. Особенности реструктуризации (списания) в 2021 году отдельных видов задолженности перед республиканским бюджетом

1. Установить, что Правительство Чеченской Республики в установленном им порядке вправе перенести в 2021 году период погашения обязательств (задолженности) муниципальных районов (городских округов) Чеченской Республики перед Чеченской Республикой по бюджетным кредитам, предоставленным из республиканского бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета и осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий, предусмотрев погашение задолженности по основному долгу и начисленным за фактический срок пользования бюджетным кредитом на дату реструктуризации задолженности процентам в период с 2022 по 2026 год включительно, ежегодно равными долями с возможностью ее досрочного погашения.

2. Средства бюджета муниципального района (городского округа) Чеченской Республики, высвобождаемые в 2021 году в результате снижения объема погашения задолженности муниципального района (городского округа) перед Чеченской Республикой по бюджетным кредитам с учетом реструктуризации обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам, предусмотренной частью 1 настоящей статьи, подлежат направлению на обеспечение расходных обязательств муниципального района (городского округа) Чеченской Республики, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из республиканского бюджета, включая субсидии, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, а также на оплату проектно-изыскательских работ, услуг по проведению государственной экспертизы и результатов инженерных изысканий в отношении объектов капитального строительства муниципальной собственности, капитальные вложения в которые софинансируются за счет субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета в соответствии с соглашениями, заключенными с федеральными органами исполнительной власти.

3. Правительство Чеченской Республики вправе в установленном им порядке списать в 2021 году задолженность муниципального района (городского округа) Чеченской Республики перед Чеченской Республикой по бюджетным кредитам в объеме средств местного бюджета, направленных на:

1) финансовое обеспечение расходных обязательств в сфере благоустройства городской среды, модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов жилищно-коммунального хозяйства, строительства автомобильных дорог, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из республиканского бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета;

2) оплату за счет доходов, фактически полученных при исполнении местного бюджета сверх утвержденных решением о бюджете общего объема доходов, проектно-изыскательских работ, услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении объектов капитального строительства муниципальной собственности, капитальные вложения в которые софинансируются за счет субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета в соответствии с соглашениями, заключенными с федеральными органами исполнительной власти.

4. Общий объем списания в 2021 году задолженности муниципального района (городского округа) Чеченской Республики перед Чеченской Республикой по бюджетным кредитам в соответствии с настоящей частью не может превышать 50 процентов объема средств местного бюджета, высвобождаемых в результате снижения объема погашения задолженности муниципального района (городского округа) перед Чеченской Республикой по бюджетным кредитам с учетом реструктуризации обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам, предусмотренной частью 1 настоящей статьи.

Статья 15. Приостановление действия отдельных положений законов Чеченской Республики

Приостановить на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года действие пунктов 1 и 2 части 1, частей 2 и 5 статьи 11 Закона Чеченской Республики от 16 апреля 2017 года № 18-РЗ "О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности и (или) должности государственной гражданской службы Чеченской Республики" (газета "Вести республики", 2017, 29 апреля, 16 декабря; 2018, 20 декабря; 2020, 14 октября), части 2 статьи 5 Закона Чеченской Республики от 5 июля 2010 года № 25-РЗ "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, ветеранов труда и тружеников тыла" (газета "Вести республики", 2010, 21 июля; 2011, 18 марта; 2014, 1 ноября; 2015, 27 января; 2018, 3 марта; 2019, 3 апреля), части 10 статьи 3 Закона Чеченской Республики от 19 февраля 2009 года № 8-РЗ "О пособии на ребенка" (газета "Вести республики", 2009, 27 февраля; 2014, 21 марта; 2015, 26 ноября; 2016, 1 июня; 2017, 19 июля; 2018, 3 марта).

Статья 16. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава Чеченской Республики Р.Кадыров







