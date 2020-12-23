Что ожидают ученые от конкурсных проектов "100 идей для Беларуси"

Самые экстравагантные идеи в научной сфере лягут в основу 25 лучших молодежных проектов. Они будут отобраны академическим сообществом РБ для участия в финале конкурса "100 идей для Беларуси". Об этом сообщил в среду главный ученый секретарь НАН республики Андрей Иванец.

Для объективной оценки творческого состязания в Академии наук РБ уже организована выставка инновационных разработок. Более того, с сегодняшнего дня осуществляется и презентация проектов по самым различным направлениям. Есть среди них и агропромышленные разработки, промышленные, химические и строительные технологии, нефтехимия и наноиндустрия, коммуникационные и авиакосмические технологии, социальная сфера и многие другие.

Нынешняя презентация, по мнению Иванца, имеет и вполне утилитарную составляющую. "Так как не только дает заинтересовать своими разработками и потенциальных инвесторов".

Комментируя представленные на отборочном этапе разработки дерзновенных исследователей науки, ученый секретарь привел в качестве удачного решения "использование нейронных сетей методом машинного обучения - перспективное направление, которое будет внедряться во всех сферах".

Разрабатывают молодые ученые из Объединенного института проблем информатики и уникальные лекарственные препараты для лечения социально значимых заболеваний с использованием таких технологий. Да и "вопросы борьбы с коронавирусной инфекцией тоже находятся в поле зрения наших коллег", - добавил он.

Ведут молодые ученые и поиск уникальных материалов для гибких солнечных батарей, "которые можно будет скручивать в рулоны, переносить в любое удобное место, они будут мобильные и доступные". А самое главное, считает Иванец, "их коэффициент полезного действия будет значительно выше, чем у тех, которые сейчас используются в традиционной зеленой энергетике".

Вносит своей вклад новое поколение исследователей и в развитие биотехнологий. Они заняты, в частности, разработкой новых методик поиска микотоксинов зерновых культур, создают экологически безопасные препараты для бытовой химии.

Как уже ранее информировал "СОЮЗ", основной задачей молодежного проекта "100 идей для Беларуси" является активизация инновационной деятельности и профессиональной мобильности молодежи, создание и продвижение перспективных научно-технических разработок.