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23.12.2020 23:16
Рубрика: Спорт

Армейские жернова

ЦСКА выиграл в Евролиге 11-й матч кряду
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 291(8345)
Российские ЦСКА и "Зенит" выиграли очередные матчи в регулярном чемпионате баскетбольной Евролиги. Армейцы в гостях одолели французский "Виллербан" - 87:78, а питерцы на своем паркете были значительно сильнее сербской "Црвены Звезды" - 98:69.
Никола Милутинов (No 33) стал одним из главных творцов победы ЦСКА над "Виллербаном". Фото: РИА Новости Никола Милутинов (No 33) стал одним из главных творцов победы ЦСКА над "Виллербаном". Фото: РИА Новости
Никола Милутинов (No 33) стал одним из главных творцов победы ЦСКА над "Виллербаном". Фото: РИА Новости

ЦСКА и "Виллербан" находятся на разных полюсах турнирной таблицы - москвичи ее уверенно возглавляют, а французы располагаются ближе к хвосту - тем не менее рассчитывать на легкий выезд армейцам не приходилось. До этого "Виллербан" выиграл на своей площадке два матча подряд, а вообще во Франции в этом сезоне легко не было никому: та же "Барселона", входящая в группу лидеров, здесь, к примеру, уступила.

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Задачу гостям усложняло отсутствие из-за травм ряда важных игроков. Уже по ходу матча ногу повредил еще и Уилл Клайберн, не сумевший доиграть встречу до конца. Не просто так наставник ЦСКА Димитрис Итудис после игры отметил именно волевые качества своих подопечных.

"Мы хорошо сражались, и я поздравляю игроков с проявленным духом, с верой в систему. Поздравляю команду. Даже при том, что мы были не в полном составе, все, кто был здоров, кто мог помочь, сделали это. Во время матча было много борьбы. И в этой борьбе мы были сильнее соперника", - приводит слова греческого специалиста официальный сайт "красно-синих".

Роль вожаков у ЦСКА в этом матче взяли на себя американский разыгрывающий Майк Джеймс и сербский центровой Никола Милутинов. Первый набрал 31 очко, а второй к 17 баллам приплюсовал еще и 14 подборов.

Победа над "Виллербаном" стала для армейцев уже 11-й кряду в "регулярке" Евролиги. Следующий матч команда Итудиса проведет в Милане против "Армани".

В матче с "Виллербаном" лидер ЦСКА Майк Джеймс набрал 31 очко

Питерский "Зенит" не так доминирует в Евролиге, как ЦСКА, но для команды, которая в прошлом сезоне безнадежно болталась в подвале турнирной таблицы, выглядит весьма неплохо, уверенно обитая в зоне плей-офф. А главное, подопечные Хави Паскуаля умеют держать удар. После болезненного поражения от армейцев, "Зенит" очень солидно справился с "Црвеной Звездой" - 98:69. Ударный матч выдал Кей Си Риверс, набравший 23 очка, а наставник хозяев Паскуаль заявил, что Риверс провел свою лучшую игру за "Зенит".

Добавим, что вчера "Химки" в гостях встречались с испанской "Валенсией". Матч завершился после подписания этого номера "РГ" в печать.

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