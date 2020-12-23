Десять человек пострадали при взрыве в офисном здании в Балтиморе

Драматичная история произошла в среду в американском городе Балтимор (штат Мэриленд), где произошел взрыв в офисном здании, которое занимает компания Baltimore Gas and Electric Co. Перед рождественскими каникулами оно было почти пустым, и на 16 этаже шел ремонт приточно-вытяжной вентиляции и котельной. Судя по всему, ремонтные работы и стали причиной ЧП, передает Reuters.

Десять человек, которым не повезло оказаться на работе, были доставлены в больницы - девять в крайне тяжелом и один в критическом состоянии.

Зато двое мойщиков окон, которые в момент взрыва остались болтаться между верхними этажами высотки на полуразрушенных креплениях, могут считать этот день своим вторым рождением. Своим спасением они обязаны вовремя подоспевшей пожарной бригаде. Их эвакуировали до того, как в здании обвалилась крыша. Следователям еще предстоит восстановить точную картину происшествия.