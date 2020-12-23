Дети смогут выезжать за рубеж по разрешению одного из родителей

Правительство предлагает упростить порядок выезда детей за рубеж.

Дети смогут выезжать за рубеж с одним из родителей без заверенного разрешения от второго. Фото: Photoxpress

Чтобы поехать за границу с одним из родителей, не потребуется нотариально заверенное разрешение от второго. Достаточным условием станет отсутствие поданного им в МВД заявления о несогласии на выезд.

Кроме того, несовершеннолетние смогут отправляться за границу без своего законного представителя при нотариально заверенном согласии одного из родителей. Сейчас для этого необходимо согласие и от мамы, и от папы.

При этом любой из законных представителей получит право заявить о своем несогласии на выезд ребенка как во все страны мира, так и в одну страну или какой-то перечень государств. Такой запрет не будет распространяться на поездки непосредственно с заявителем. Отозвать запрет можно будет во внесудебном порядке.

Поправки в Федеральный закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" внесены правительством на рассмотрение Государственной Думы.