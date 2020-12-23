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23.12.2020 17:31
Рубрика: Общество

Дмитрий Кобылкин: Жители населенных пунктов особых территорий смогут узаконить свои дома

Текст: Илья Мостов
Для сотен тысяч граждан России, чьи дома в результате административной реорганизации земель оказались на территории национальных парков и прочих особо охраняемых природных территорий (ООПТ), вскоре все изменится. Накануне Госдума разрешила правовую коллизию. Депутаты приняли в окончательном третьем чтении законопроект, дающий возможность гражданам оформить право собственности на землю, если жилье находится на землях ООПТ. Документом предлагается не изымать из оборота земельные участки, а разрешить их предоставление в границах населенных пунктов, расположенных в отдельных зонах нацпарков. Теперь этими землями смогут распоряжаться субъекты РФ или муниципалитеты.

"Изменения в законодательстве восстановят конституционные права владельцев такой собственности", - подчеркнул временно исполняющий обязанности заместителя секретаря Генсовета "Единой России" Дмитрий Кобылкин, который участвовал в разработке закона, находясь еще на посту министра природных ресурсов и экологии РФ.

"Поправки в закон об особо охраняемых природных территориях, внесенные в ходе обсуждения, обеспечат баланс между сохранением природы и соблюдением конституционных прав граждан, - сказал он, комментируя одобренный Госдумой законопроект. - С принятием поправок люди получили возможность решить копившиеся годами жилищные вопросы. Из-за разного рода запретительных мер они не могли оформить свое жилье, а органы власти - развивать муниципальные образования".

Кроме того, новый закон предусматривает совершенствование правового режима в населенных пунктах, находящихся на особо охраняемых природных территориях. В частности, поправки в законодательство передают органам местного самоуправления полномочия по выдаче разрешений на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства, добавил Дмитрий Кобылкин.

Благодаря своему министерскому опыту, Кобылкин безусловно, хорошо представляет себе суть проблемы и то, с какими сложностями приходилось сталкиваться гражданам и муниципалитетам до последнего времени. В зонах ООПТ они не могли самостоятельно принимать никаких решений даже о капитальном ремонте, не говоря уже про реконструкцию домов и прочих объектов. Теперь же законом будут окончательно определены условия введения в оборот земельных участков в особо охраняемых природных территориях. "Они будут применяться только к населенным пунктам, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости. Правила землепользования и застройки населенных пунктов в границах национальных парков должны согласовываться с профильным федеральным органом власти", - резюмировал Дмитрий Кобылкин. По мнению инициаторов и разработчиков законопроекта, принятый документ получился "абсолютно выверенным", он решает проблемы граждан, но не создает рисков для окружающей среды в национальных парках. Как надеется Кобылкин, уже со следующего года закон заработает в полную силу, и около двух миллионов человек получат возможность реализации своих прав, как и все граждане России.

Учитывая, что в составе 27 национальных парков страны функционирует порядка 923 населенных пункта различных уровней, а федеральный статус этих земель и действующий в них жесткий правовой режим приводят к ограничению конституционных прав граждан, это - важное и весомое изменение в законодательстве России. Люди, проживающие на подобных территориях, смогут, наконец, получить землю под индивидуальное жилищное строительство и садоводство. А местные власти - развивать социальную инфраструктуру, открыть там новые школы и медучреждения

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