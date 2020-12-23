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23.12.2020 07:16
Рубрика: В мире

Соседи в беде не оставят

ЕАЭС обеспечит Киргизию новыми "скорыми", а Россия - вакцинами
Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия № 290(8344)
Автопарк скорой помощи пополнится российскими машинами. Фото: Пресс-служба мэрии Бишкека Автопарк скорой помощи пополнится российскими машинами. Фото: Пресс-служба мэрии Бишкека
Автопарк скорой помощи пополнится российскими машинами. Фото: Пресс-служба мэрии Бишкека
Автопарк медицинской службы скорой помощи Киргизии пополнится новыми машинами. Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) безвозмездно выделит республике три миллиона долларов на закупку новой техники. Об этом сообщили в минздраве КР по итогам визита главы ведомства Алымкадыра Бейшеналиева в Россию.

Фонд намерен выделить средства по заявке Киргизии в качестве помощи местной системе здравоохранения в борьбе с распространением вирусных инфекций, включая COVID-19. О таком решении заявил на встрече с Алымкадыром Бейшеналиевым исполнительный директор ЕФСР Андрей Широков. Стороны условились обсудить детали в формате видеоконференции с участием экспертов. Онлайн-встречу готовятся провести в ближайшее время.

Фото: Евгения Евреинова
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Российская сторона вместе с тем продолжит оказывать поддержку Киргизии и по линии минздрава. По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, учитывая дружеские взаимоотношения между странами, во время пандемии вопросу оказания всевозможной помощи республике уделяется особое внимание. Он заверил Алымкадыра Бейшеналиева в готовности поделиться передовым опытом борьбы с коронавирусной инфекцией.

Как сообщают официальные источники, главы профильных министерств обсудили возможность предоставления Киргизии гуманитарной поддержки, в том числе путем поставки вакцины "Спутник V" и запуска ее производства на территории республики. Ранее группа специалистов из КР уже побывала в Москве, чтобы ознакомиться с клиническими испытаниями препарата.

Кстати

Немногим ранее Россия передала Киргизии новую, четвертую по счету лабораторию на автомобильной платформе, предназначенную для проведения исследований различных видов бактерий, вирусов, включая COVID-19, а также продуктов питания и почвы. Церемония передачи новой техники прошла в Санкт-Петербурге на Международной научно-практической конференции по вопросам борьбы с инфекционными заболеваниями.

Первую мобильную лабораторию из России Киргизия получила в 2016 году. Как отмечали официальные источники, такая спецтехника способна работать в природных очагах чумы, во время чрезвычайных ситуаций. Современное оборудование позволяет медикам выявлять несколько десятков опасных инфекций. Лаборатории, переданные Россией, успешно использовались для проведения ПЦР-диагностики на COVID-19 в регионах республики.

Тем временем

Правительство Киргизии сформировало межведомственную комиссию по проверке работы сферы здравоохранения во время пандемии. Об этом заявила вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева. В состав группы вошли 30 человек, включая законодателей. Комиссия призвана выяснить, как использовались средства и гуманитарная помощь, предоставленные международными институтами и другими странами, в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Предполагается, что комиссия завершит работу в ближайшие дни.

В мире экс-СССР Киргизия

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