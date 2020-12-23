Все двадцать лет своего существования Википедия для миллионов читателей остается "источником номер один". Фото: Photoxpress

Тем же, кто застал 2001 год взрослыми, трудно поверить в то, что все эти 20 лет у Википедии нет "главного редактора", и писать в нее могут все желающие. Как она умудряется оставаться "источником N 1", "точкой входа" при погружении в любую новую тему? Об этом "РГ" поговорила с членами Некоммерческого партнерства "Викимедиа РУ" - "социальным предпринимателем и викимедистом" (по его собственному определению) Дмитрием Рожковым и сотрудницей библиотеки имени Некрасова Натальей Сенаторовой.

Итак: что такое Википедия?

Дмитрий Рожков: Крупнейшая энциклопедия в истории человечества, пишется на 313 языках и содержит более 40 млн статей. Кроме нее, есть большой "куст" вики-проектов: Викисклад, Викиданные, Викисловарь, Викиновости и др. Всем семейством управляет американский некоммерческий фонд Wikimedia Foundation (WMF). В ряде стран есть "чаптеры" - отделения фонда. Они юридически независимы, и некоммерческое партнерство "Викимедиа РУ" не подотчетно головному фонду. Мы просто разделяем те же ценности и поддерживаем проекты WMF на территории России на любых языках. Википедий на языках России - около 30. Крупнейшие после русской - чеченская, татарская и башкирская.

Как формируются статьи человеке, событии? Особенно если человек жив, а событие неоднозначно?

Дмитрий Рожков: Главный принцип: "правьте смело". Например, есть тема "Карабахский конфликт". Когда осенью 2020 года началась война и стало ясно, что это самостоятельное событие, кто-то создал отдельную статью, не спрашивая ни у кого разрешения. Дальше эту первую версию могут править все редакторы по своему усмотрению - но с опорой на авторитетные источники. И здесь проявляется одна из особенностей статей об актуальных событиях. Аналитики пока нет, а новостные сообщения подчас противоречивы. И первое время за статьей нужно внимательно следить, не допуская попадания в нее непроверенной информации.

Источники Википедии должны быть нейтральными, авторитетными, надежными

Источники с азербайджанской и с армянской сторон различались диаметрально. Как это уладить?

Дмитрий Рожков: В идеале не брать ни те, ни другие. Из всего спектра источников нужно выбирать нейтральные. Может быть, даже не на русском, а на английском.

Но кто и как решает, какие брать? 23 члена некоммерческого партнерства, платящие взносы?

Наталья Сенаторова: Ни в коем случае. "Викимедиа РУ" - вообще не про это. Не про консенсус и не про контент. Мы завхозы при всем этом хозяйстве. Мы устраиваем конференции, пишем методички, выступаем с лекциями. Конечно, каждый из нас при этом участник проекта. И в этой ипостаси он участвует в обсуждениях. Но членство ничего не меняет.

Дмитрий Рожков: Вопросы по поводу того, какие источники использовать, решает сообщество Википедии в процессе поиска консенсуса. Важно понимать, что сообщество оперирует не фактами, а источниками. Они должны быть авторитетными, нейтральными, проверяемыми.

Наталья Сенаторова: Каждая статья Википедии состоит из двух частей. Есть ее "тело" - текст. А есть страничка обсуждений, где любой желающий может посмотреть, как статья редактируется. Можно зарегистрироваться и высказать аргументированно свое мнение.

Вы упомянули про Викиновости. Что это такое?

Дмитрий Рожков: Это гражданская журналистика. Этот проект существует на принципах, похожих на те, на которых работает Википедия, но есть особенности. Здесь важнейший источник - написание собственных оригинальных репортажей (что в Википедии прямо запрещено). Например, открыли у вас рядом с домом торговый центр. Вы можете сделать о нем заметку для Викиновостей. И второй источник - перепечатки материалов новостных агентств. Но так как это все происходит на серверах Викимедиа, по-прежнему важно, чтобы источники работали под свободной лицензией. И здесь наблюдается перекос: не все точки зрения представлены пропорционально. Когда происходит резонансное политическое событие, мы сразу получаем материал от "Голоса Америки" или "Новостей Армении", но не получаем его от РИА Новости или "РГ".

Какие еще есть "узкие места"?

Дмитрий Рожков: Есть досадные вещи. Например, события, связанные с темой российского космоса, приходится иллюстрировать... изображениями авторства НАСА. В США действует норма: все, что сделано за казенный счет государственными органами и организациями, - свободно. А у нас политика в этом отношении очень невнятная. И нам приходится свободный фотоконтент на тему российской космонавтики собирать по крупицам. Когда в России производится космический запуск, мы не можем его нормально проиллюстрировать - если только там не оказался какой-то зарубежный фотограф. Надеемся, что с помощью "Российской газеты" эта ситуация сдвинется.