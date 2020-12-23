Эксперты обсудят сохранение исторической памяти

В субботу, 26 декабря, пройдет VIII Международная научно-практическая конференция "Актуальные проблемы теории и методики обучения истории и обществознанию: Без срока давности".

Организатором выступил московский Музей Победы совместно с Псковским государственным университетом и историческим факультетом Белорусского государственного университета. Мероприятие пройдет в онлайн-формате на платформе Zoom. В рамках конференции намечено проведение четырех секций, на которых будет заслушано около 70 докладов. Участники обсудят сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, вопросы фальсификации истории, современные тенденции и новации в профессиональной деятельности преподавателей истории и обществознания, технологии музейной и архивной педагогики в обучении истории и обществознанию и многие другие вопросы.

Спикерами станут сотрудники музеев из Москвы, Пскова, Орла, Санкт-Петербурга и других городов России, а также музейные специалисты из Беларуси. Так, о проектах и программах Музея Победы для школьников расскажет руководитель Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко.

К сессии смогут присоединиться все желающие. На YouTube-канале Музея Победы ПсковГУ будет проходить онлайн-трансляция встречи. У зрителей будет возможность задавать участникам "круглого стола" свои вопросы.