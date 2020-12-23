Экстремальный полет редкой модификации Ми-24 показали на видео

На вооружении военно-воздушных сил Алжира состоят вертолеты Ми-24 Super Hind Mk.III, считающиеся редкой модификацией известного советского "летающего танка".

Эти винтокрылые машины хорошо освоены экипажами, и они достаточно активно применяются в пустынной местности в ходе учений различного уровня. Так, в сети появилось видео, в котором показан экстремально низкий проход такой "вертушки", летящей, к тому же, на достаточно высокой скорости.

Считается, что обладание такими навыками позволяет пилотам скрытно приближаться к целям и существенно затрудняет работу расчетам зенитных средств.

Модернизированные с помощью юаровских специалистов Super Hind Mk.III внешне отличаются от привычных вариантов "двадцать четвертых" наличием в передней части специальной многоканальной прицельной системы.

Под ней смонтировали 20-мм автоматическую пушку с боекомплектом в 840 выстрелов.

Управляемое вооружение представлено созданными в ЮАР ракетами Ingwe с лазерной системой наведения и максимальной дальностью полета до 5000 метров. Могут также применяться бомбы и неуправляемые реактивные снаряды различных типов.

Масса вертолета составляет 9700 кг. Максимальная скорость - до 320 км/ч.

В настоящее время эксплуатируются более тридцати таких модернизированных летательных аппаратов, которые вместе с Ми-28НЭ российского производства составляют основу армейской авиации этого североафриканского государства.