В 2021 году выборы всех уровней пройдут в основном в традиционном формате, электронный используют пять-семь регионов. Количество политических партий в России сокращается, но качество их работы растет, поэтому конкуренция будет высокой. Об этом председатель Центризбиркома Элла Памфилова рассказала в ходе ежегодной встречи со СМИ.

Конкуренция на выборах в 2021 году будет высокой "по всем направлениям", уверена Памфилова. Она напомнила, что сейчас 16 партий имеют представительство в региональных парламентах и право участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей. Глава ЦИК также обратила внимание, что в прошедшую кампанию был очень низкий процент отказов в регистрации кандидатов - менее 5%.

Время и место проведения голосования пока остаются прежними. "Несмотря на разные предложения, в том числе и с моей стороны, Единый день голосования у нас остается в сентябре. По крайней мере - в обозримой перспективе это так", - сказала Элла Памфилова, отвечая на вопрос "Российской газеты".

В Центризбиркоме пока не видят альтернативы школам как площадкам для организации избирательных участков. Памфилова напомнила, что для разведения учебного и электорального процессов некоторые партии предлагали перенести участки на почту. "Это совершенно невозможно, я отвечала почему: их (отделений "Почты России". - Прим. "РГ") 42 тысячи, а у нас только школ почти 49 тысяч, и еще другие общеобразовательные заведения. И просто помещения (почты) не приспособлены", - пояснила Памфилова. Так что пока комиссия совместно с минпросвещения и экспертами выполняет поручение президента и ищет компромиссные решения.

К следующей большой федеральной кампании - в 2024 году - российская избирательная система может быть готова к проведению дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в масштабах всей страны. До этого ДЭГ будет проводиться на отдельных территориях параллельно с обычными формами голосования, которые будут преобладать, считает Памфилова. "Что касается 2021 года, в том числе федеральной кампании (по выборам в Госдуму. - Прим. "РГ"), то мы, взвесив свои возможности и с учетом возможностей регионов, полагаем, что это может быть пять-семь регионов, не более", - сказала она. Впрочем, эта цифра может быть и больше, если в субъектах успеют подготовиться к онлайн-голосованию к июню, когда ЦИК будет утверждать порядок проведения выборов в Госдуму восьмого созыва.

Памфилова также считает, что возможность голосования в течение нескольких дней может сохраниться и после пандемии. В нынешнем году многодневное голосование было отчасти обусловлено угрозой распространения коронавируса, но в будущем, "даже если не будет пандемии, если будет такой запрос общества, оно может прижиться", сказала Памфилова, отвечая на вопрос "РГ". Глава ЦИК подчеркнула, что главное здесь - обеспечить прозрачность процесса и доверие граждан к результатам выборов.

В обозримой перспективе выборы остаются в сентябре

В начале будущего года Центризбирком ждет еще одно важное событие - плановая смена состава. Элла Памфилова не стала делать предположений о том, кто уйдет, а кто останется. Но выразила надежду на то, что новый состав комиссии будет не менее сильным, чем нынешний, и продолжит начатые преобразования избирательной системы. "Я уверена, что тот задел, все, что мы сделали, будет продолжено новым составом ЦИК... Самое работоспособное ядро ЦИК - оно останется, я на это надеюсь", - сказала она.