Глава МИД Польши назначил нового посла в России

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау назначил послом этой страны в России опытного дипломата Кшиштофа Краевского. Новый глава дипмиссии своим приоритетом назвал межчеловеческие контакты.

Напомним, что место посла России в Польше остается вакантным почти пять месяцев, с тех пор как 31 июля Влодзимеж Марчиняк закончил свою миссию. Имя его преемника неофициально озвучивалось еще давно, 22 июля по представлению МИД Польши в комитете по международным делам нижней палаты парламента попытались утвердить кандидатуру Краевского, но ряду депутатов не понравился его послужной список. Дело в том, что Краевскому 57 лет, а это значит, что его трудовая биография начиналась еще в Польской Народной Республике. Окончив направление международных отношений на факультете политологии Варшавского университета, он начал работать в аппарате Совета Министров социалистической Польши. Именно этот пункт, по данным информационного портала Onet.pl, не понравился право-консервативным депутатам польского Сейма до такой степени, что рассмотрение кандидатуры дипломата с 27-летним стажем отложили. Однако в ноябре вопрос снова появился на повестке дня. И дело не только в том, что нет никаких объективных причин, по которым кадровый дипломат Кшиштоф Краевский, возглавлявший в 2005-2010 годах посольство своей страны в Азербайджане, а в 2014-2018 - в Болгарии, до этого работавший генеральным консулом в Варне, не подходил бы на должность посла в России. Просто людей, которые действительно хорошо разбираются в российской политике и истории, и понимают нашу страну, в Польше очень мало, и для должности посла в России у МИДа этой страны, как говорят сами поляки, "короткая скамейка запасных". После ноября 2015 года, когда к власти в Польше пришла партия "Право и справедливость", эта ситуация лишь усугубилась. Тогда были отозваны 86 послов из 101, а в самом МИДе полностью поменяли всех дипломатов, занимавших руководящие должности. При этом обозначилась явная тенденция, когда на места кадровых дипломатов отправляют лояльных к власти политиков, общественных деятелей, ученых. И ярчайший тому пример - предшественник Краевского Влодзимеж Марчиняк - ученый, политолог, советолог, профессор нескольких польских университетов, но не дипломат.

Посол Кшиштоф Краевский владеет английским, немецким, болгарским и русским языками. И вообще у себя на Родине он известен умением находить общий язык с людьми. Именно это он назвал своим первым приоритетом на посту посла Польши в России, выступая 22 октября на представлении его кандидатуры в нижней палате парламента. Вторым в его рейтинге было взаимодействие наших стран в сфере экономики, ну а третьим - политические отношения.Свое видение будущей работы в РФ он подытожил словами: "Я осознаю сложность наших отношений с Россией. Проблем много, и, к сожалению, будут и новые. Ведь к тому, что нам известно на сегодняшний день, прибавится еще и вопрос, каким будет мир, как будут меняться политики государств, союзов, международных организаций после эпидемии коронавируса, последствия которой все мы сейчас чувствуем. Тем не менее, принимая во внимание все то, что я сказал, считаю, что Лев Толстой был прав, когда писал в "Воскресении": "Люди как реки: вода во всех одинакая и везде одна и та же, но каждая река бывает то узкая, то быстрая, то широкая, то тихая, то чистая, то холодная, то мутная, то теплая. Так и люди. Каждый человек носит в себе зачатки всех свойств людских и иногда проявляет одни, иногда другие и бывает часто совсем непохож на себя, оставаясь все между тем одним и самим собою".

23 декабря Кшиштоф Краевский получил от главы МИД Польши Збигнева Рау указ о назначении его на должность посла в Российской Федерации.