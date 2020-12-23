Глава минюста сможет без препятствий посещать тюрьмы

Министр юстиции России сможет посещать СИЗО и колонии с неожиданными проверками. "Неожиданными" означает, что если в дверь тюрьмы позвонил сам министр, ему будут обязаны открыть.

Возможно, кому-то покажется странным, но сегодня это не так. Министр юстиции должен согласовывать свои визиты с Федеральной службой исполнения наказаний. Так что если глава ведомства реально постучится в двери СИЗО без предварительного согласования, охрана вправе его не пустить. Таков закон.

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, меняющий ситуацию. Как поясняют разработчики проекта, такое право необходимо министру для "всестороннего и планомерного осуществления" возложенных на него полномочий, изучения работы учреждений исправительной системы и проверки соблюдения прав заключенных и условий их содержания.

Пояснительная записка напоминает, что ФСИН подведомственна министерству, и на минюст в числе основных возложена функция по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний. А также функция по координации и контролю деятельности этой службы.

Кстати, еще весной в министерстве юстиции сообщили, что ведомство будет проводить внеплановые проверки СИЗО.

В перспективе планируется убрать из городов все тюрьмы - и СИЗО, и колонии. Сейчас готовится пилотный проект. А тюремное ведомство должно стать более гуманным по отношению к человеку

"Мы должны реагировать на сообщения правозащитных организаций, общественных деятелей, уполномоченных по правам человека о нарушениях норм содержания, доступности оказания медпомощи и вместе с ФСИН оперативно решать эти проблемы, - отметил министр юстиции России Константин Чуйченко. - Необходимо ввести практику регулярных неплановых посещений СИЗО вместе с правозащитниками".

Первая внеплановая проверка была проведена в столичном СИЗО № 6. С ней в следственный изолятор пришли министр юстиции России Константин Чуйченко и директор ФСИН России Александр Калашников.

Кстати, как сообщил недавно Константин Чуйченко, минюст разрабатывает пилотный проект, чтобы убрать из городов все колонии и СИЗО.

"Учреждения ФСИН должны получить определенное преображение. У нас сейчас готовятся изменения в концепцию развития ФСИН, и суть этих изменений состоит в том, что нужно выносить из городов и населенных пунктов эти учреждения", - сказал он.

Сейчас министерство работает над пилотным проектом, чтобы оптимизировать все и убрать действительность, связанную с лишением свободы, от людей, из городов, сформировав для этого отдельные площадки.

Министр юстиции подчеркивает, что Федеральная служба исполнения наказаний должна стать более гуманной, а в центре внимания работы сотрудников тюремного ведомства должен быть человек, несмотря на то, что он совершил преступление.

Необходимо сделать все возможное для возвращения заключенного к нормальной жизни.