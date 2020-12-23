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23.12.2020 15:26
Рубрика: Власть

Голикова: В 2021 году МРОТ превысит прожиточный минимум

Текст: Елена Манукиян
В 2021 году МРОТ впервые превысит прожиточный минимум для трудоспособного населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Госсовета в среду, 23 декабря.
Фото: Артем Ленц/ТАСС Фото: Артем Ленц/ТАСС
Фото: Артем Ленц/ТАСС

"Выполняя положение Конституции РФ, впервые минимальный размер оплаты труда превысит прожиточный минимум трудоспособного населения. Это увеличение затронет доходы почти 3,9 млн наших граждан", - сказала вице-премьер.

Фото: Артем Ленц/ТАСС
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По словам Голиковой, минимальный размер оплаты труда с 1 января 2021 года вырастет на 5,5% и будет установлен в размере 12 792 рублей. При этом она пообещала, что также будут сохранены достигнутые целевые соотношения в зарплате бюджетников, которые предусмотрены майскими указами 2012 года.

Вице-премьер подчеркнула, что со следующего года меняются подходы к установлению уровня прожиточного минимума. Исходя из новой модели, его величина составит 11 653 рубля, то есть будет проиндексирована на размер прогнозируемой инфляции - 3,7%.

Голикова также напомнила, что к 2030 году должно вдвое снизиться число бедных в стране по отношению к 2017 году, всего число бедных должно уменьшиться на 9,6 млн человек.

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