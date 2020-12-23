Госдума дала право кабмину регулировать цены на основные продукты

Сегодня право ограничивать цены у правительства возникает только в том случае, если они вырастают более чем на 30 процентов. Вследствие принятия закона кабмин сможет реагировать на подорожание более оперативно и своевременно. Он получит возможность устанавливать предельные розничные цены на срок не более 90 дней.

На какие продукты можно регулировать цены? Это, в частности, хлеб и мука, говядина, свинина, баранина (кроме бескостного мяса), куры (кроме куриных окорочков), мороженая рыба (кроме филе), масло сливочное и подсолнечное, молоко, куриные яйца, сахар-песок и соль. В список также входят черный чай, рис, пшено, гречка и вермишель. Из овощей - картофель, белокочанная капуста, репчатый лук и морковь.

Напомним, что ранее Владимир Путин обратил внимание кабмина на подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба. Глава государства предупредил о недопустимости ситуаций, когда людям не хватает денег на продукты.

Поправки предоставляют возможность правительству обеспечить стабилизацию цен, сдерживать их рост, подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин. А депутаты, по его словам, будут со своей стороны контролировать эту работу.

- Решение связано с тем, что цены растут, - подчеркнул спикер в ходе рассмотрения поправок в третьем чтении. - И пока президент не вмешался, все это было разговорами.

Решение, уверен он, нужно принимать как можно быстрее. "Мы можем предоставить правительству это право, а затем спросить с него", - уточнил Володин.

После единогласной поддержки поправок глава нижней палаты заявил, что в Госдуме считают необходимым 20 января провести встречу с министром экономического развития Максимом Решетниковым, "чтобы заслушать в том числе об исполнении нормы принятого закона".