Госдума одобрила право президента РФ вновь претендовать на два срока

Госдума приняла в первом чтении законопроект о праве нынешнего главы государства вновь претендовать на два президентских срока.

Авторами инициативы выступили депутаты Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также сенатор Андрей Клишас. Ранее проект был одобрен правительством РФ и рекомендован к принятию в первом чтении профильным комитетом ГД по контролю и регламенту.

Поправки были подготовлены в целях развития новых норм Конституции, которые одобрили граждане в ходе общероссийского голосования. Согласно одному из новых положений Основного Закона, ограничение числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать пост президента РФ, применяется к действующему главе государства без учета его прежних президентских сроков. Таким образом, данная норма позволяет нынешнему руководителю государства занимать должность президента РФ еще два срока.

Кроме того, в развитие новых конституционных положений законопроект также вводит дополнительные требования к кандидатам на высший пост.

Главой государства "может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа". Это требование не распространяется на граждан РФ, ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в состав РФ.