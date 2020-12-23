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23.12.2020 17:35
Рубрика: Власть

Госдума одобрила проект о просвещении детей и молодежи

Текст: Татьяна Замахина
Госдума в первом чтении приняла проект о просветительской деятельности. Одна из целей - закрыть антироссийской пропаганде дорогу в учебные заведения.

Инициативу предложила группа парламентариев из комиссий обеих палат парламента по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

Минпросвещения поддерживает законопроект "о просветительской деятельности"

Просвещение - это распространение знаний и ценностных установок "в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека".

Порядок и условий ведения просветительской деятельности, а также формы контроля определит кабмин.

Документ запрещает использование такой деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни. В том числе нельзя будет сообщать обучающимся недостоверные сведения об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях. Пока что таких требований на законодательном уровне нет.

Как указали авторы, такие "пробелы" создают предпосылки для бесконтрольной реализации антироссийскими силами в школьной и студенческой среде широкого круга пропагандистских мероприятий. В том числе - поддерживаемых из-за рубежа и направленных на дискредитацию государственной политики РФ, пересмотр истории, подрыв конституционного строя. И все это делается под видом просветительской деятельности.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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Кроме того, высшие учебные заведения, согласно проекту, будут обязаны получать заключения для подписания соглашений о международном сотрудничестве от уполномоченных федеральных органов власти. Это необходимо в целях недопущения "негативного иностранного вмешательства в образовательный процесс".

При этом новые нормы не коснутся заключения соглашений об обучении иностранцев. Ранее один из авторов проекта, сенатор Андрей Климов в дополнение к положением данного проекта предложил увольнять педагогов за побуждение учеников к действиям, противоречащим нормам Конституции РФ, при ведении просветительской деятельности.

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