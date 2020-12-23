Госдума приняла закон о двух годах тюрьмы за клевету в интернете

Необходимо защитить россиян от распространения заведомо недостоверных и компрометирующих сведений в интернете, заявил автор поправок депутат Госдумы Дмитрий Вяткин (ЕР).

Прежние нормы были малоэффективными, потому что наказание было предусмотрено за деяния, совершенные в публичном выступлении или в СМИ. "У нас вся клевета переместилась в интернет", - констатировал депутат.

В суд, согласно новому закону, сможет обратиться не только конкретный человек, но и группа - например, члены рабочего коллектива, в отношении которого распространяются клеветнические измышления.

Наказывать за это деяние предложено штрафом в размере до одного миллиона рублей, обязательными работами на срок до 240 часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до двух месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

За клевету с использованием служебного положения можно будет лишиться свободы на срок до трех лет, за ложное обвинение совершении преступления сексуального характера - до пяти лет. А за распространение заведомо недостоверных сведений о том, что лицо страдает опасным для окружающих заболеванием, - на срок до четырех лет. Ложное обвинение в совершении тяжкого преступления может обернуться пятью годами лишения свободы.