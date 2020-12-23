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23.12.2020 11:50
Рубрика: Власть

Госдума приняла закон о санкциях за цензуру против российских СМИ

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла закон об ответных санкциях за цензуру против российских СМИ. Под его действие теоретически могут попасть YouTube, Facebook и другие интернет-ресурсы, но это будет именно крайней мерой, подчеркнули в Госдуме.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На первом этапе будет вынесено предупреждение. Если интернет-платформа не исправит нарушение в обозначенные сроки, Роскомнадзор по согласованию с МИД, поскольку речь зачастую идет о зарубежных юрлицах, обратится в Генпрокуратуру. Ведомство будет вправе принять решение о частичной блокировке того или иного ресурса или о замедлении его трафика. И крайняя мера - полная блокировка на территории России.

Путин: Россия вынуждена отвечать на цензуру зарубежных ресурсов

Как заявил один из авторов проекта глава комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи Александр Хинштейн, угроза блокировки должна сыграть роль элемента сдерживания.

Глава думского комитета также подчеркнул, что законопроект распространяется на все интернет-ресурсы безотносительно места их регистрации, но при одном условии: они должны быть на русском языке или на языках народов РФ. И данные ресурсы должны быть ориентированы именно на граждан России.

Эта инициатива стала ответной мерой на ряд проявлений цензуры в отношении российских СМИ в иностранных социальных сетях. Новый закон позволит создать механизм их защиты.

Будут также предложены поправки о штрафах для нарушителей. Предполагается штрафовать на сумму до трех миллионов рублей, поправки об этом готовятся к внесению, сообщил один из авторов проекта депутат Антон Горелкин.

Роскомнадзор ранее привел данные, что в этом году выявлено 24 случая цензурирования российских СМИ со стороны иностранных интернет-компаний. В частности, цензуре подверглись RT, РИА Новости, Sputnik, Царьград-ТВ, "Крым 24".

Роскомнадзор потребовал от иностранных компаний прекратить цензуру СМИ РФ

А за последние несколько лет набирается около 200 таких случаев, ранее заявил в интервью "РГ" один из авторов глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Речь идет об откровенных проявлениях политической цензуры, уточнил он. Зарубежные сетевые компании нарушают российское законодательство и в других сферах. Например, нередко отказываются закрывать доступ к запрещенным в России интернет-ресурсам, в том числе связанным с пропагандой наркотиков и призывами к суициду, заявил сенатор.

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