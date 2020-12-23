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23.12.2020 11:21
Рубрика: Власть

Госдума приняла закон об иноагентах-физлицах

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла в окончательном чтении резонансный закон, вносящий поправки в российское законодательство об иностранных агентах. Ими могут быть объявлены общественные объединения, не зарегистрированные в качестве юридических лиц, а также физические лица. И в том числе - иностранные журналисты, занимающиеся политикой.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

В стан агентов могут войти те, кто занимается политической деятельностью именно на зарубежные средства. Документ обязывает их самостоятельно регистрироваться в этом качестве в Минюсте и указывать статус иностранного агента в своих обращениях в госорганы, а также в материалах СМИ, касающихся деятельности лиц или организаций, выполняющих функцию иностранного агента. При этом маркировка сообщений и материалов об иностранном агенте отнесена "исключительно к обязанностям СМИ и никак не затрагивает блогеров и иных пользователей социальных сетей", уточнил глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Глава СПЧ: Поправки об иноагентах не ущемляют права

Он сообщил об еще одном важном нюансе. Депутаты в ходе рассмотрения документа исключили двоякое толкование понятия "политическая деятельность". К ней не будут относить деятельность в области науки, культуры, искусства, профилактики и охраны здоровья граждан, социального обслуживания, социальной поддержки граждан, защиты материнства и детства, социальной поддержки инвалидов, пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, защиты растительного, животного мира. А также - благотворительную деятельность.

"Таким образом, вносимые новеллы не затрагивают абсолютное большинство НКО", - подчеркнул парламентарий.

Кроме того, из законопроекта исключено положение о запрете деятельности НКО, выполняющих функции иноагента, в составе общественных советов при федеральных органах исполнительной власти. "То есть фактически учтены почти все пожелания, прозвучавшие в ходе обсуждения законопроекта", - резюмировал Василий Пискарев.

В части регулирования деятельности НКО введено понятие посредника при получении денежных средств и иного имущества от иностранного источника. Это может быть гражданин РФ или российское юрлицо.

Новый закон в доработанном виде не ущемляет права человека, заявил ранее глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

Если какие-то организации или физические лица работают на иностранные деньги, российские граждане должны об этом знать, подчеркнул он. "На мой взгляд, этот баланс найден", - отметил глава СПЧ.

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