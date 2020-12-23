Госдума приняла закон об иноагентах-физлицах

В стан агентов могут войти те, кто занимается политической деятельностью именно на зарубежные средства. Документ обязывает их самостоятельно регистрироваться в этом качестве в Минюсте и указывать статус иностранного агента в своих обращениях в госорганы, а также в материалах СМИ, касающихся деятельности лиц или организаций, выполняющих функцию иностранного агента. При этом маркировка сообщений и материалов об иностранном агенте отнесена "исключительно к обязанностям СМИ и никак не затрагивает блогеров и иных пользователей социальных сетей", уточнил глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Он сообщил об еще одном важном нюансе. Депутаты в ходе рассмотрения документа исключили двоякое толкование понятия "политическая деятельность". К ней не будут относить деятельность в области науки, культуры, искусства, профилактики и охраны здоровья граждан, социального обслуживания, социальной поддержки граждан, защиты материнства и детства, социальной поддержки инвалидов, пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, защиты растительного, животного мира. А также - благотворительную деятельность.

"Таким образом, вносимые новеллы не затрагивают абсолютное большинство НКО", - подчеркнул парламентарий.

Кроме того, из законопроекта исключено положение о запрете деятельности НКО, выполняющих функции иноагента, в составе общественных советов при федеральных органах исполнительной власти. "То есть фактически учтены почти все пожелания, прозвучавшие в ходе обсуждения законопроекта", - резюмировал Василий Пискарев.

В части регулирования деятельности НКО введено понятие посредника при получении денежных средств и иного имущества от иностранного источника. Это может быть гражданин РФ или российское юрлицо.

Новый закон в доработанном виде не ущемляет права человека, заявил ранее глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

Если какие-то организации или физические лица работают на иностранные деньги, российские граждане должны об этом знать, подчеркнул он. "На мой взгляд, этот баланс найден", - отметил глава СПЧ.