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23.12.2020 17:42
Рубрика: Власть

Госдума призвала европейских коллег осудить притеснения СМИ в Латвии

Текст: Татьяна Замахина

Госдума приняла обращение к парламентам европейских государств с призывом осудить действия властей Латвии из-за притеснений русскоязычных журналистов. Постановление на эту тему было поддержано на пленарном заседании.

Фото: iStock
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Депутаты также просят коллег выступить против применения цензуры в политической борьбе.

В обращении указано, что "системные нарушения прав человека и основных свобод в Латвии в последнее время проявляются все чаще и масштабнее". Налицо "ущемление интересов так называемых неграждан и национальных меньшинств, фактическое уничтожение русскоязычного образовательного пространства". Латвийские власти также обвиняются в попытках героизации нацистских преступников и их приспешников. Все это, по данным депутатов, "сопровождается неприкрытым нарушением прав на свободу слова и воспрепятствованием осуществлению журналистами их профессиональной деятельности".

В качестве примера в обращении приводится задержание 3 декабря нынешнего года Службой государственной безопасности Латвии семерых сотрудников информационных порталов Sputnik Латвия и Baltnews.

Все фракции Госдумы поддержали обращение, получен положительный отклик и от МИД.

Фото: iStock
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- Мы являемся свидетелями того, как в Латвии уже почти 30 лет, равно как и в Эстонии, существует термин неграждане… - напомнил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. - Но и что касается журналистов, в последнее время, особенно в последний год, ситуация усугубилась.

По его словам, нельзя проходить мимо подобных нарушений прав русскоязычного населения, журналистов и в целом той антироссийской кампании, которая развернута в стране.

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