Госдума разрешила приватизацию земель национальных парков

Разрешается предоставление регионам земельных участков в границах населенных пунктов, расположенных в зонах нацпарков. В ходе доработки законопроекта ко второму чтению из него исключили спорную норму о праве правительства РФ изменять границы парков.

Один из авторов инициативы, глава профильного думского комитета Николай Николаев, заявил, что документ решает проблемы граждан, но не несет рисков для окружающей среды в нацпарках. "Я надеюсь, что со следующего года он уже заработает, около 2 млн человек получат возможность реализации своих прав, как и все граждане РФ", - отметил Николаев.

Для многих россиян считается нормальным владеть землей, на которой стоят их дома, заводить огороды, ремонтировать дома, пояснил он журналистам. Однако те, кто живет в населенных пунктах на территориях нацпарков, не могут приватизировать свои земли, продавать их, передавать по наследству. Они часто даже не могут вскопать собственный огород, не став нарушителем закона, подчеркнул депутат.

"Многие писали и обсуждали в соцсетях, что принятие законопроекта может привести к сокращению территорий нацпарков. Но этого не будет", - заверил парламентарий.