Греческий АЕК увольняет Массимо Карреру

Бывший наставник московского "Спартака" Массимо Каррера скоро останется без работы. По информации греческих СМИ, специалист будет уволен из АЕКа.

На замену Каррере рассматриваются бывшие тренеры афинян - Маноло Хименес и Густаво Пойет. Оба сейчас безработные.

После 12 туров АЕК идет на четвертом месте в национальном чемпионате. Что касается еврокубков, то команда Карреры провалила выступления в Лиге Европы, заняв последнее место в группе. Ранее Массимо заявил, что готов покинуть свой пост из-за неудовлетворительных результатов. Специалист возглавил АЕК в декабре 2019 года.

"Спартак" Каррера тренировал с лета 2016 года по осень 2018 года. Он привел "красно-белых" к первому за 16 лет чемпионству, завоевав титул по итогам сезона 2016/17. Также Массимо выиграл с москвичами Суперкубок России, обыграв в дерби "Локомотив", и выводил команду в плей-офф Лиги Европы.