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23.12.2020 00:57
Рубрика: Спорт

Тренер свободен

Греческий АЕК увольняет Массимо Карреру
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 289(8343)
Бывший наставник московского "Спартака" Массимо Каррера скоро останется без работы. По информации греческих СМИ, специалист будет уволен из АЕКа.

На замену Каррере рассматриваются бывшие тренеры афинян - Маноло Хименес и Густаво Пойет. Оба сейчас безработные.

Фото: РИА Новости
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После 12 туров АЕК идет на четвертом месте в национальном чемпионате. Что касается еврокубков, то команда Карреры провалила выступления в Лиге Европы, заняв последнее место в группе. Ранее Массимо заявил, что готов покинуть свой пост из-за неудовлетворительных результатов. Специалист возглавил АЕК в декабре 2019 года.

"Спартак" Каррера тренировал с лета 2016 года по осень 2018 года. Он привел "красно-белых" к первому за 16 лет чемпионству, завоевав титул по итогам сезона 2016/17. Также Массимо выиграл с москвичами Суперкубок России, обыграв в дерби "Локомотив", и выводил команду в плей-офф Лиги Европы.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Спартак"

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