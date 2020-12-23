Григорий Рапота представил проект бюджета Союзного государства на 2021 год

В понедельник, 21 декабря, в режиме видеоконференции прошла 59-я сессия Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. Одним из главных вопросов повестки стало рассмотрение проекта союзного бюджета на будущий год. Его представил Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

"Главной стратегической задачей бюджетной политики Союзного государства является финансовое обеспечение в полном объеме научно-технических программ и социально значимых проектов и мероприятий Союзного государства, - отметил Григорий Рапота. - Основной особенностью при формировании доходной части бюджета Союзного государства на 2021 год явилось сокращение долевых взносов Беларуси и России на 10 процентов, что суммарно уменьшает доходную часть бюджета. Для обеспечения сбалансированности бюджета в качестве дополнительного источника будут использованы средства, не востребованные в 2020 году в результате отмены ряда мероприятий в связи с новой коронавирусной инфекцией COVID-19". По словам Госсекретаря, проект бюджета Союзного государства на 2021 год по доходам определен в сумме 4715,15 млн российских рублей. Помимо ежегодных отчислений из бюджетов Беларуси и России в союзный бюджет будут включены доходы, полученные Государственным учреждением "Телерадиовещательная организация Союзного государства" от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в размере 1,8 млн российских рублей, остатки средств бюджетов Союзного государства прошлых лет и другие неналоговые доходы. Расходы бюджета Союзного государства запланированы в объеме 4667,6 млн российских рублей. Бюджет сформирован с профицитом в сумме 47,5 млн российских рублей.

"Основные средства бюджета, а именно 84 процента, будут направлены на финансирование девяти программ и двадцати шести мероприятий, - уточнил Госсекретарь. - По направлениям: фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу, транспорт, связь и информатика - 15 процентов, военно-техническое сотрудничество, правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности Союзного государства - 36 процентов, сельское хозяйство и рыболовство, охрана окружающей природной среды, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, социальная политика, культура, образование, здравоохранение и физическая культура, а также СМИ - 33 процента, около 16 процентов от общего размера расхода расходной части бюджета будут направлены на функционирование органов и содержание организаций Союзного государства". Григорий Рапота подчеркнул, что возможности бюджета по финансированию новых видов расходов в 2021 г. ограниченны, и это может повлиять на принятие решений по новым программам и проектам. Аналогичная ситуация прогнозируется и на 2022-2023 годы.

Проект Декрета Высшего Госсовета "О бюджете Союзного государства на 2021 год" был принят единогласно.