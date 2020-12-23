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23.12.2020 14:13
Рубрика: В мире

Индийские фермеры собирают донорскую кровь для писем премьеру

Текст: Константин Волков
Десятки тысяч протестующих индийских фермеров открыли в Дели пункт сбора донорской крови, которую они используют для написания писем премьер-министру Индии Нарендре Моди, объясняя, почему их не устраивают проводящиеся в стране реформы аграрного сектора. Об этом сообщает издание India Today.
Фото: Biplov Bhuyan/Hindustan Times via Getty Images Фото: Biplov Bhuyan/Hindustan Times via Getty Images
Фото: Biplov Bhuyan/Hindustan Times via Getty Images

"Доброе утро, уважаемый Нарендра Моди. Мы написали это письмо нашей кровью. Вы - премьер-министр нашей страны, избранный с помощью и наших голосов. Но, приняв три закона (о реформе аграрного сектора - "РГ"), вы нас предали. Мы просим вас отозвать эти законы", - цитирует издание письмо от фермеров.

Фото: INDIAN PRESS INFORMATION BUREAU / AFP
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Кровь сдали уже несколько сотен человек.

Посольство Индии в РФ прокомментировало "РГ" причины протестов индийских фермеров.

По информации дипмиссии, фермеры из 500 ассоциаций фермеров протестуют под общим знаменем "Самюкта Кисан Морча" (протестная организация Samyukta Kisan Morcha) в Индии. Число протестующих фермеров будет исчисляться тысячами, а не 250 миллионами, как сообщают некоторые СМИ. Акция протеста проходит не по всей стране - в основном она ограничена северными частями Индии вокруг Дели. Акции протеста носили мирный характер, и не было никаких связанных с ними нарушений правопорядка.

Протесты фермеров связаны с тем, что в сентябре 2020 года Парламент Индии принял два новых закона: Закон о торговле сельскохозяйственной продукцией и коммерции (поощрение и стимулирование) 2020 года (FPTC Act) и Закон о соглашении о ценовых гарантиях и сельскохозяйственных услугах 2020 года (APAFS Act), а также поправку, внесенную в Закон о товарах первой необходимости 1955 года (ECA).

Фото: Пресс-служба Президента России/Wikimedia.org
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Закон о торговле сельскохозяйственной продукцией и коммерции (FPTC Act) - предоставляет фермерам возможность выбора. Они могут продавать свою продукцию на регулируемых правительством физических рынках, а также - частным каналам, интеграторам, организациям фермерских производителей или кооперативам на рынке наличного товара или через электронную платформу, или же прямо на ферме. Фактически закон предоставляет фермерам больше возможностей для продажи своей продукции.

Закон о соглашении о ценовых гарантиях и сельскохозяйственных услугах (APAFS Act) является упрощенной и улучшенной версией Закона о контрактном сельском хозяйстве, который уже принят в 20 индийских штатах. Контрактное сельское хозяйство выступает в качестве гарантии цены. Новый закон подразумевает защиту заинтересованных фермеров от рыночных и ценовых рисков, чтобы они могли заниматься выращиванием высокотоварных культур, не беспокоясь о рынке и низких ценах в сезон сбора урожая.

Изменения в Закон о товарах первой необходимости и устанавливает прозрачные критерии с точки зрения ценовых факторов, лежащих в основе решений правительства о регулировании поставок товаров первой необходимости в чрезвычайных обстоятельствах. Это устраняет произвольные трактовки данного закона.

Тысячи индийских фермеров намерены взять в осаду Нью-Дели

Фермеры протестуют против положений этих законов, поскольку опасаются, что меры по обеспечению правительством Индии минимальной цены приобретения сельскохозяйственной продукции у фермеров могут быть отменены.

Кроме того, они боятся, что окажутся во власти крупных корпораций/торговцев, которые могут эксплуатировать их труд и отобрать у них землю.

В мире Юго-Восточная Азия Индия

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