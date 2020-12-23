Исследование показало, сколько россиян получат новогоднюю премию

9 процентов россиян уже точно получат традиционную новогоднюю премию в полном объеме, говорится в опросе сервиса по поиску работы HeadHunter, на который ссылается агентство РИА Новости.

При этом 56 процентов респондентов новогодний бонус не получат, а еще около 30 процентов затруднились ответить, ожидает их премия или нет.

Точно не останутся без бонуса к празднику работники, занятые в сфере добычи сырья и госсекторе. А вот сотрудники СМИ, сфер искусств и гостинично-ресторанного бизнеса, похоже, в этом году получат перед Новым годом обычную зарплату. Больше всего новогоднюю премию ожидают работники в Иркутской (17%), Ленинградской (16%) и Томской областях (13%). Меньше всего на нее рассчитывают жители Омской и Свердловской областей (по 4% в каждом регионе).

Ранее аналогичный опрос проводил портал "Работа.ру". Тогда выяснилось, что новогоднюю премию ожидают получить 37% россиян, а треть компаний не собираются поощрять своих сотрудников в этом году.