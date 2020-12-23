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23.12.2020,  
10:53
Текст:  Светлана Цыганкова

Изготовлен опытный образец двигателя для ПАК ДА

Двигатель НК-32-02 для стратегического бомбардировщика ТУ-160М. Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости Двигатель НК-32-02 для стратегического бомбардировщика ТУ-160М. Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
Двигатель НК-32-02 для стратегического бомбардировщика ТУ-160М. Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

В России изготовили первый опытный образец двигателя для перспективного авиационного комплекса дальней авиации - ПАК ДА. Он уже находится на сборке.

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
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Об этом заявил Алексей Соболев, заместитель генерального директора - управляющий директор "ОДК-Кузнецов", входящего в Объединенную двигателестроительную корпорацию. Его планируют собрать до конца года и начать стендовые испытания, пишет "Интерфакс". Для комплектации двигателя использованы ресурсы большинства предприятий ОДК.

Напомним, в России уже начали строительство нового стелс-бомбардировщика ПАК ДА. Работы ведутся в рамках реализации программы "Перспективный авиационный комплекс дальней авиации". Окончательная сборка всей машины должна завершиться в 2021 году.

Перспективный авиационный комплекс дальней авиации - ПАК ДА создан компанией "Туполев". Он заменит стоящие сегодня на вооружении Ту-160, Ту-95 и Ту-22М3. Стратегический бомбардировщик-ракетоносец нового поколения будет выполнен по аэродинамической схеме "летающее крыло". Сможет нести гиперзвуковое вооружение.

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