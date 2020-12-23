К концу 2024 года в российских школах появится более 1 млн новых мест

К концу 2024 года планируется создать свыше миллиона новых мест в школах, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

По ее словам, доступность дошкольного образования для детей в возрасте 1,5-3 лет на 1 декабря этого года составила 90 процентов, в возрасте 3-7 лет - почти 100 процентов. Уже к концу текущего года будет введено в эксплуатацию более 57 тысяч новых мест в школах, отметила также вице-премьер.

"По некоторым объектам, к сожалению, срок ввода пришлось перенести на 2021 год, - добавила Голикова. - Но в следующем году планируется ввести еще 68,7 тыс. мест в детских садах".