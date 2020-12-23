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23.12.2020 19:06
Рубрика: Власть

Кабмин рассматривает второй пакет поддержки IT-компаний

Текст: Ирина Алпатова

В правительстве находится на рассмотрении второй пакет поддержки IT-индустрии, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

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"На рассмотрении у нас сейчас второй пакет мер для IT-индустрии. Он формировался совместно с представителями отрасли и создаст еще больше преимущество для российских компаний. IT-индустрия - это та сфера, в которой можно не только развивать услуги внутри страны, но и экспортировать их", - отметил вице-премьер.

Он напомнил, что в этом году государство приняло беспрецедентные меры поддержки отрасли. С 1 января 2021 года начнет действовать "налоговый маневр", при котором произойдет существенное снижение налога на прибыль и страховых взносов в фонд оплаты труда. Налог на прибыль для IT-компаний снизится с 20% до 3%. Полностью обнулится налог на прибыль для зачисления в региональные бюджеты. Страховые взносы в фонд оплаты труда уменьшится с 14% до 7,6%. НДС для компаний, включенный в реестр отечественных решений, будет обнулен.

Власть Работа власти Экономика Бизнес Крупные компании Правительство Вице-премьеры

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