Кадеты военной академии США попались на списывании

Громким скандалом обернулся экзамен по математике для учащихся самого престижного в США военного вуза - академии Уэст-Пойнт.

Как стало известно, более 70 кадетов были пойманы за списыванием после того, как у всех из них нашли одинаковые ошибки в тесте. По данным газеты USA Today, провальный с точки зрения офицерской чести будущих лейтенантов американской армии экзамен состоялся еще в мае и был дистанционным. Однако до сих пор руководство главной кузницы профессиональных кадров для вооруженных сил США предпочитало не афишировать скандальную ситуацию из-за ее масштаба. Еще печальнее для Пентагона, руководящие должности в котором занимают многие выходцы из стен этого элитарного военного вуза, то, что, списывая на экзаменах, ученики нарушили его главный "Кодекс чести". Выгравированный на черном гранитном камне прямо в Уэст-Пойнте,он гласит: "Кадет не солжет, не обманет, не украдет и не будет терпеть этого со стороны других".

Эти слова обязаны были заучить как "Отче наш" все обучающиеся. Тем более что получаемое здесь образование бесплатное и финансируется за счет федерального бюджета, из которого к тому же кадетам выплачивают стипендию в размере около 10 тысяч долларов в год. На практике, однако, упомянутый "кодекс" оказался не в чести у многих учеников академии. К настоящему времени из 73 застуканных на обмане кадетов первого года обучения 59 уже признались в содеянном в надежде на милость начальства и возможность попасть в программу реабилитации. Остальные предпочли забрать документы. Несколько человек, активно делившихся правильными ответами математического теста, были принудительно отчислены. Впрочем, подобное в престижных военных заведениях США происходит не в первый раз. В том же Уэст-Пойнте в 1976 году на шпаргалках попались сразу 152 слушателя. Многих отчислили, но 90 обманщикам все же дали возможность получить дипломы. В 1992 году 125 кадетов военно-морской академии и 19 военно-воздушной также были пойманы на списывании в ходе экзаменов.