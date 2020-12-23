Как формируется повестка Всебелорусского народного собрания

В Беларуси готовятся определить важнейшие направления развития страны. Конкретные решения примет Всебелорусское народное собрание - своего рода всенародное вече, где будут представлены трудовые коллективы, различные социальные слои общества и регионы страны. Предполагается, что оно состоится в конце января - начале февраля будущего года.

О том, какими видятся основные задачи собрания, поделился Президент Беларуси Александр Лукашенко: "…Нам надо утвердить пятилетку - как мы будем двигаться в социально-экономическом развитии. Главное - экономика, к чему мы будем стремиться. Люди должны быть сориентированы на пять лет вперед. Второй вопрос - политика".

Всенародные собрания созываются в Беларуси раз в пять лет по инициативе Президента с 1996 года. Изначально их участники рассматривали итоги предыдущих лет, утверждали планы социально-экономического развития страны на предстоящий период. Однако сейчас этому органу предполагается придать значительно более широкие функции в связи с перераспределением полномочий среди высших государственных структур. Президент Беларуси предложил избирать делегатов на Всебелорусское народное собрание на пятилетний срок. Работать они будут на общественных началах. Роль и статус этого органа предлагается значительно повысить, чтобы ему были подотчетны руководители парламента, министры и губернаторы. При этом депутаты всех уровней продолжат работу в своем формате.

Сейчас идет активная подготовка к проведению собрания, создана соответствующая рабочая группа. А его повестка активно формируется на сотнях диалоговых площадок, действующих по всей стране. Очевидно, что ключевой задачей, которую предстоит рассмотреть участникам, будет выработка современных реально действующих механизмов преодоления проблем, сдерживающих экономический рост. Но поднимается и множество других вопросов, сообщил в интервью БЕЛТА заместитель Главы Администрации Президента Андрей Кунцевич:

- Формат диалоговых площадок, общественных и депутатских приемных позволяет провести свое­образную инвентаризацию наиболее актуальных проблем, стоящих перед белорусским обществом и государством, почувствовать, что сегодня особенно беспокоит людей, какой они хотят видеть Беларусь будущего… Их предложения затрагивают в первую очередь актуальные вопросы, нацеленные на долгосрочную перспективу. Например, по перераспределению полномочий между ветвями власти, корректировке избирательной системы, дальнейшему развитию общественных институтов, повышению роли местного управления и самоуправления, формированию концептуальных основ и ценностных ориентаций белорусского общества.

Есть также предложения закрепить на конституционном уровне ценности национального суверенитета, территориальную целостность и независимость Беларуси, историко-культурную самоидентификацию народа, память о победе в Великой Отечественной войне, информационную и экологическую безопасность. Уже рассмотрено более десяти тысяч предложений. И каждый день поступают все новые инициативы.