Какой смартфон подарить на Новый год? Три лучших модели до 15 тысяч

Почти во всем мире смартфон - один из самых желанных подарков. Как купить хороший смартфон в подарок на Новый год и не разориться? Вот краткий гайд для тех, кто решился на этот шаг.

Во-первых, помните, что минимум памяти теперь начинается от 4 Гб оперативной и от 64 Гб постоянной. Объемы фотографий, видео и контента, который грузится из Сети, растут, и места нужно все больше.

Во-вторых, модуль NFC должен присутствовать по умолчанию. Многие производители игнорируют полезность этого крошечного чипа, а зря - почти все хотят платить смартфоном и не носить с собой наличные.

В-третьих, емкость аккумулятора должна быть не ниже 4000 мАч. Когда-то люди привыкли, что их неубиваемые "нокии" живут неделями, а теперь аппарат должен жить ну хотя бы сутки при более-менее активном использовании.

В-четвертых, набор камер должен обязательно включать в себя основной и широкоугольный модули, а всякие бутафорские "макро" и "сенсоры глубины" - это никому не нужная мишура.

В-пятых, девайс должен быть современным, а именно - выпущенным в 2020 году и с Android 10 на борту.

В-шестых, никуда без сканера отпечатка пальца. Данные должны быть защищены - и точка.

На подарок в виде смартфона россияне готовы потратить около 15 тысяч рублей, и за эти деньги можно купить несколько достойных моделей. Вот они.

1. Realme 6i - цены на него начинаются от 13 тысяч рублей. Он оснащен дисплеем на 6,5 дюйма с разрешением 1600x720 пикселей, и это одновременно недостаток и достоинство. Недостаток - в том, что кому-то оно может показаться низковатым. Достоинство - в том, что время автономной работы благодаря такому подходу увеличивается, а разница не так заметна.

Остальные характеристики на уровне - широкоугольная и обычная камеры, модуль NFC, Android1 10 из коробки, поддержка FM-радио, разъем для наушников и порт USB-C, батарея на 5000 мАч с быстрой зарядкой, 4/128 Гб памяти со слотом расширения до 256 Гб. В общем, надежный девайс на каждый день.

2. Oppo A52 - это самый дешевый смартфон в обзоре, стоимость стартует от 12500 рублей. Что владелец получит за эти деньги? 4/64 гигабайт памяти, тонкорамочный экран 6,5 дюйма с разрешением 2400x1080 пикселей, полноценную камеру 12 Мп (все нужные модули в наличии), чип NFC, а также аккумулятор на 5000 мАч с быстрой зарядкой. Не обошлось без FM-радио, разъема для наушников, порта USB-С и слота для карты памяти. Десятый Android также в комплекте. Получатель должен остаться доволен.

3. Samsung Galaxy A31 - самый дорогой экспонат, цены на него начинаются от 14600 рублей. У него 6,4-дюймовый экран с разрешением 2400x1080 пикселей, батарея на 5000 мАч с быстрой зарядкой, модуль NFC и порт USB-C, слот для карты памяти емкостью до 512 Гб, разъем для наушников. Камера - в полном порядке, есть и главный, и широкоугольный объективы. Кому-то может не хватать FM-радио, зато Android будет гарантированно обновляться в течение аж трех лет. Объем памяти - 4/64 Гб. Хороший подарок.