Новости

В Сочи из-за угрозы смерчей объявили штормовое предупреждение 12:00
Приговор экс-главе Челябинска Тефтелеву оставлен без изменения 11:56
На Кубани грабители устроили стрельбу на улице и ранили полицейского 11:52
Российский космонавт сообщил о стабилизации давления на МКС 11:47
Disney назвал сроки выхода сериалов по Star Wars и комиксам Marvel 11:41
В Дании ужесточили условия проведения рождественского богослужения 11:40
Составлена наиболее подробная карта лунных кратеров 11:32
Застреливший трех жандармов француз найден мертвым 11:29
Пахмутова и Добронравов заразились COVID-19 в элитной клинике 11:23
Путин встретит Рождество за пределами Москвы 11:13
В Крыму школьные каникулы начнутся досрочно 11:09
Названы сопутствующие заболевания пациентов с коронавирусом в Москве 10:50
Застрелившему трех жандармов французу удалось сбежать 10:32
В Краснодаре из-за ограбления банка перекрыли все выезды из города 10:28
Стало известно расписание электричек столичного региона в новогоднюю ночь 10:14
Крымский ученый спрогнозировал срок окончания пандемии коронавируса 10:11
В Петербурге от COVID-19 скончалась жена экс-губернатора Полтавченко 10:10
Омич поймал воровку при помощи мышеловки 09:56
ГУМу грозит крупный штраф за нарушение антикоронавирусных мер 09:40
Уход немецкого постпреда из Совбеза ООН вызвал дипломатическую пикировку 09:38
В Кузбассе на угольном разрезе погиб рабочий 09:33
Оперштаб: Еще 5228 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:32
В Якутии завели дело из-за издевательств над лисой 09:16
В Сан-Паулу ужесточат карантинные меры на Рождество и Новый год 08:57
В центре Москвы найдено тело женщины 08:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
Корреспондент "РГ" проверяет на себе вакцину от COVID-19
Корреспондент "РГ" проверяет на себе вакцину от COVID-19
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
23.12.2020 11:32
Рубрика: Общество

Составлена наиболее подробная карта лунных кратеров

Текст: Наталья Панасенко
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Китайские ученые обнаружили на поверхности Луны 109 956 ранее неизвестных кратеров. У 18 996 из них удалось определить время образования. О методе анализа и результатах исследования сообщается в журнале Nature Communications.

Фото: Медиакорпорация Китая
Лунная миссия выполнима

Спутник Земли испещрен кратерами разного размера и возраста. Однако до сих пор не было полного списка всех кратеров Луны: их очень много, а существующие методы определения их количества приводят к разным, а иногда и противоречивым данным. По этой причине, говорит Чен Ян, ведущий автор исследования из Цзилиньского университета (Китай), Международный астрономический союз (МАС) официально признал с 1919 года до сегодняшнего дня только 9137 лунных кратеров ударного происхождения.

Вот почему ученые обратились за помощью к искусственному интеллекту: они применили стратегию трансферного обучения, при котором полученные ранее знания используются компьютерными сетями для решения аналогичной задачи.

После обучения нейронной сети и ее тренировки система отсканировала снимки китайских орбитальных аппаратов "Чанъэ-1" и "Чанъэ-2". В качестве так называемого учебного материала система получила 5600 изображений лунной поверхности в трех различных разрешениях.

Фото: NASA
На Землю доставят образцы льда с Луны

В результате система искусственного интеллекта обнаружила около 117 200 кратеров размером от 0,9 до 5323 км в диаметре. Из всех этих лунных кратеров более 109 000 ранее были неизвестны. "88,14% из них имеют диаметр менее десяти километров", - сообщают коллеги Яна. Сравнение полученных данных с существующей базой МАС показало корректное совпадение по уже известным кратерам, и сеть дополнила старые данные по небольшим кратерам - от одного до 20 км в диаметре. На основе характеристик 18 996 кратеров в диаметре больше восьми километров сеть определила время их образования.

"Кратеры ударного происхождения относятся к пяти лунным геологическим периодам, - говорится в статье, - то есть донектарскому (птолемеевскому), нектарскому, имбрийскому, эратосфенсому и коперниковскому, охватывающим приблизительно четыре миллиарда лет лунной истории. Формирование и эволюция кратеров отражают историю Солнечной системы".

По словам ученых, им удалось создать самый полный на сегодняшний день список кратеров в средних и низких широтах Луны. Они уверены, что этот подход "может быть адаптирован для изучения других небесных тел в Солнечной системе, таких как Марс, Меркурий, Венера, Веста или Церера, и, соответственно, поможет извлечь из имеющихся данных больше информации, чем это можно сделать с помощью ручных методов анализа".

Общество Наука Общество Космос Освоение Луны

Главное сегодня

Принят закон о комплексном развитии территорий
Митинги будут проводить по новым правилам и без иностранных спонсоров
В Дании назвали дату начала работ по укладке "Северного потока-2"
Биолог оценила новый штамм коронавируса
Застреливший трех жандармов француз найден мертвым
Поисковые сервисы раскрыли планы россиян на Новый год
На какой день вырабатывается иммунитет к COVID-19 после вакцинации