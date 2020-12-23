Составлена наиболее подробная карта лунных кратеров

Китайские ученые обнаружили на поверхности Луны 109 956 ранее неизвестных кратеров. У 18 996 из них удалось определить время образования. О методе анализа и результатах исследования сообщается в журнале Nature Communications.

Спутник Земли испещрен кратерами разного размера и возраста. Однако до сих пор не было полного списка всех кратеров Луны: их очень много, а существующие методы определения их количества приводят к разным, а иногда и противоречивым данным. По этой причине, говорит Чен Ян, ведущий автор исследования из Цзилиньского университета (Китай), Международный астрономический союз (МАС) официально признал с 1919 года до сегодняшнего дня только 9137 лунных кратеров ударного происхождения.

Вот почему ученые обратились за помощью к искусственному интеллекту: они применили стратегию трансферного обучения, при котором полученные ранее знания используются компьютерными сетями для решения аналогичной задачи.

После обучения нейронной сети и ее тренировки система отсканировала снимки китайских орбитальных аппаратов "Чанъэ-1" и "Чанъэ-2". В качестве так называемого учебного материала система получила 5600 изображений лунной поверхности в трех различных разрешениях.

В результате система искусственного интеллекта обнаружила около 117 200 кратеров размером от 0,9 до 5323 км в диаметре. Из всех этих лунных кратеров более 109 000 ранее были неизвестны. "88,14% из них имеют диаметр менее десяти километров", - сообщают коллеги Яна. Сравнение полученных данных с существующей базой МАС показало корректное совпадение по уже известным кратерам, и сеть дополнила старые данные по небольшим кратерам - от одного до 20 км в диаметре. На основе характеристик 18 996 кратеров в диаметре больше восьми километров сеть определила время их образования.

"Кратеры ударного происхождения относятся к пяти лунным геологическим периодам, - говорится в статье, - то есть донектарскому (птолемеевскому), нектарскому, имбрийскому, эратосфенсому и коперниковскому, охватывающим приблизительно четыре миллиарда лет лунной истории. Формирование и эволюция кратеров отражают историю Солнечной системы".

По словам ученых, им удалось создать самый полный на сегодняшний день список кратеров в средних и низких широтах Луны. Они уверены, что этот подход "может быть адаптирован для изучения других небесных тел в Солнечной системе, таких как Марс, Меркурий, Венера, Веста или Церера, и, соответственно, поможет извлечь из имеющихся данных больше информации, чем это можно сделать с помощью ручных методов анализа".